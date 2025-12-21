 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des villageois ukrainiens emmenés de force en Russie, rapportent des médias ukrainiens
information fournie par Reuters 21/12/2025 à 10:50

Les forces russes ont enlevé et emmené en Russie une cinquantaine d'habitants d'un village ukrainien lors d'une incursion transfrontalière samedi soir dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a déclaré dimanche l'armée ukrainienne citée par des médias ukrainiens.

Le média audiovisuel public Suspilne et Ukrainska Pravda rapportent que des troupes russes ont effectué une incursion en territoire ukrainien samedi soir dans le secteur du village de Hrabovske.

La plupart des habitants emmenés de force sont des personnes âgées, ajoutent ces médias.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ces affirmations de sources indépendantes. La Russie ne s'est pas exprimée sur le sujet.

L'armée russe est parvenue ces derniers mois à s'emparer de plusieurs villages de la région de Soumy, où elle bombarde aussi de nombreuses villes.

Oleh Hryhorov, chef de l'administration militaire régionale, a déclaré sur Telegram que les autorités avaient commencé à évacuer des habitants de villages frontaliers ayant jusqu'à présent refusé de partir.

Il n'a pas cité les localités concernées mais a exhorté la population à obéir à ces ordres d'évacuation.

(Ron Popeski, Oleksandr Kozhukhar et Pavel Polityuk, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank