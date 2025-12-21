Des villageois ukrainiens emmenés de force en Russie, rapportent des médias ukrainiens

Les forces russes ont enlevé et emmené en Russie une cinquantaine d'habitants d'un village ukrainien lors d'une incursion transfrontalière samedi soir dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a déclaré dimanche l'armée ukrainienne citée par des médias ukrainiens.

Le média audiovisuel public Suspilne et Ukrainska Pravda rapportent que des troupes russes ont effectué une incursion en territoire ukrainien samedi soir dans le secteur du village de Hrabovske.

La plupart des habitants emmenés de force sont des personnes âgées, ajoutent ces médias.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ces affirmations de sources indépendantes. La Russie ne s'est pas exprimée sur le sujet.

L'armée russe est parvenue ces derniers mois à s'emparer de plusieurs villages de la région de Soumy, où elle bombarde aussi de nombreuses villes.

Oleh Hryhorov, chef de l'administration militaire régionale, a déclaré sur Telegram que les autorités avaient commencé à évacuer des habitants de villages frontaliers ayant jusqu'à présent refusé de partir.

Il n'a pas cité les localités concernées mais a exhorté la population à obéir à ces ordres d'évacuation.

(Ron Popeski, Oleksandr Kozhukhar et Pavel Polityuk, version française Bertrand Boucey)