Des têtes de cochon découvertes devant des mosquées, à Paris notamment, annonce le préfet de police

Officiers de police à Sartrouville dans le nord de Paris, 2 septembre, 2025 ( POOL / Thibaud MORITZ )

Des têtes de cochon ont été découvertes mardi matin devant plusieurs mosquées de l'agglomération parisienne et de la capitale, a annoncé sur X le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, dénonçant "des actes abjects".

Ces têtes de porc, animal considéré comme impur par l'islam, ont notamment été découvertes sur la voie publique à Paris, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), Montrouge et Malakoff (Hauts-de-Seine), a appris l'AFP auprès de sources préfectorales.

"Une enquête a immédiatement été ouverte", a ajouté le préfet de police, assurant que "tout (était) mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ces actes abjects".

A Montreuil, la tête de cochon a été retrouvée "devant l'entrée de la mosquée Islah", a précisé sur X le préfet de Seine-Saint-Denis, assurant "son soutien à la communauté musulmane de Montreuil et de la Seine-Saint-Denis".

Le préfet des Hauts-de-Seine a également dénoncé sur X des "actes inacceptables".

Les constatations de la police étaient en cours en milieu de matinée.

"Tout mon soutien aux responsables et aux fidèles des mosquées touchées par ces provocations insupportables. S'en prendre à des lieux de culte est d'une lâcheté insondable", a affirmé sur X le ministre de l'Intérieur.

Plus tard dans la matinée, à l'issue d'une réunion des dirigeants de LR, Bruno Retailleau a fait part de son "indignation".

C'est absolument inadmissible (...) j'espère qu'on retrouvera celles et ceux qui ont pu commettre cette sorte de profanation". "La République, c'est la laïcité. Mais la laïcité, c'est précisément les conditions d'une liberté pour que chacun puisse exercer le culte (...) J'entends que nos compatriotes musulmans puissent exercer leur foi dans la sérénité", a-t-il ajouté devant la presse.

Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de la Lutte contre les discriminations, "s'est entretenue avec le recteur de la grande mosquée de Paris pour exprimer la solidarité du gouvernement à l'égard de nos compatriotes musulmans après que six mosquées à Paris et en petite couronne aient fait l'objet d'actes abjects", a indiqué son entourage à l'AFP.

La France compte entre cinq et six millions de musulmans pratiquants et non-pratiquants, ce qui fait de l'islam la deuxième religion du pays et de la communauté musulmane française la première en Europe.