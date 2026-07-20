Des supporters argentins affrontent la police à Buenos Aires
La pilule a eu du mal à passer dans la capitale argentine. Après la défaite de l’Argentine contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde, des affrontements ont éclaté dans la nuit de dimanche à lundi à Buenos Aires , selon Reuters. Des milliers de supporters s’étaient réunis autour de l’Obélisque et la soirée était restée globalement calme jusqu’à ce qu’un groupe tente de franchir les barrières installées autour du monument, peu avant minuit. Comme si cela allait changer le résultat du match.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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