Des soldats européens arrivent au Groenland, Trump campe sur ses positions

Un avion de la Royal Danish Air Force transportant du personnel arrive au Groenland

par Jacob Gronholt-Pedersen

Des soldats français et allemands se sont rendus au Groenland jeudi dans le cadre d'exercices décidés par le Danemark et ses alliés visant à rassurer Donald Trump sur la sécurité des Etats-Unis, alors que le président américain continue de faire pression pour acquérir l'île de l'Arctique.

Le chef de la Maison ‍blanche a répété mercredi que les Etats-Unis avaient besoin de prendre possession du Groenland, disant ne pas pouvoir compter sur le Danemark pour protéger l'île, après une réunion entre représentants de haut rang américains, danois et groenlandais lors de laquelle des "divergences fondamentales" ont été constatées.

De nombreux dirigeants ont prévenu qu'une prise de contrôle du Groenland par l'armée américaine pourrait signifier la fin de l'Otan.

Avant la réunion de mercredi, le Groenland et le Danemark ‌ont dit avoir commencé à augmenter leur présence militaire sur et autour de l'île, en étroite coopération avec des membres de l'alliance transatlantique, pour tenir leur promesse de renforcer la défense de l'Arctique.

Les alliés européens du Danemark, dont l'Allemagne, la France, la Suède et la Norvège, ont annoncé l'envoi de personnels militaires au Groenland pour commencer à préparer des exercices de plus grande envergure prévus ​dans le courant de l'année.

"Les forces armées danoises, en collaboration avec un certain nombre d'alliés arctiques et européens, étudieront dans les semaines à venir la façon dont une présence accrue et des exercices ⁠dans l'Arctique peuvent être mis en œuvre en pratique", a déclaré le ministère danois de la Défense.

L'ampleur du renforcement militaire n'a pas été rendue publique jusqu'à présent, mais les premiers déploiements semblent modestes. Les forces armées allemandes ont ainsi déployé une équipe de reconnaissance de 13 personnes à Nuuk jeudi matin, a indiqué le ministère allemand de ⁠la Défense.

"DISSUASIF"

Marc Jacobsen, professeur associé au Collège royal de défense du Danemark, a ‍déclaré à Reuters que l'augmentation des effectifs militaires européens au Groenland constituait néanmoins un signal à l'intention de l'administration américaine.

"Il y a deux messages (...). L'un ⁠est dissuasif, il s'agit de montrer que 'si vous décidez d'agir militairement, nous sommes prêts à défendre le Groenland'", a-t-il déclaré.

"L'autre message consiste à dire : 'Nous prenons vos critiques au sérieux, nous renforçons notre présence, nous veillons à notre souveraineté et nous améliorons la surveillance du Groenland'."

Donald Trump clame depuis des semaines sa volonté de prendre le contrôle du Groenland, à la localisation stratégique et riche en minerais, faisant valoir que les États-Unis devraient ​posséder l'île pour empêcher la Russie ou la Chine de l'occuper.

Le président américain a également déclaré que toutes les options étaient sur la table pour sécuriser ce territoire autonome du Royaume du Danemark, sans exclure une intervention militaire.

Le Groenland et le Danemark affirment pour leur part que le territoire n'est pas à vendre et que les menaces de recours à la force sont irresponsables, appelant à résoudre entre alliés les préoccupations en matière ⁠de sécurité.

Après leurs entretiens de mercredi à la Maison Blanche avec le secrétaire d'État Marco Rubio et le vice-président JD Vance, le ministre danois des affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen et ​son homologue groenlandais Vivian Motzfeldt ont déclaré que les États-Unis et le Danemark formeraient un groupe de travail pour discuter d'un large éventail de ​préoccupations concernant l'île.

"MONTRER AUX ÉTATS-UNIS QUE L'OTAN EST PRÉSENTE"

Mais ​ils ont aussi reconnu que Washington n'avait pas changé d'avis quant à la nécessité d'acquérir le Groenland, ce qui représenterait selon eux une violation de souveraineté inacceptable.

Mercredi en fin de journée, un avion de l'armée ​de l'air danoise a atterri à l'aéroport de Nuuk et du personnel en treillis militaire a débarqué pour les exercices.

Le ⁠président français Emmanuel Macron a pour sa part annoncé avoir décidé, à la demande du Danemark, que la France participerait aux exercices conjoints organisés au Groenland dans le cadre d'une opération nommée "Endurance Arctique".

"De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront", a-t-il fait savoir dans un message publié sur X.

Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes, a précisé sur franceinfo qu'une quinzaine de chasseurs alpins se rendaient au Groenland dans un premier temps.

"C'est un signe politique fort, on disait que l'Europe prenait son temps, pas tant que ça", a-t-il dit.

"Nous allons montrer aux États-Unis que l'Otan est présente, que le Danemark a terriblement augmenté (...) ses ‌capacités de surveillance du Groenland et que par ailleurs l'Union européenne apporte un concours - et des pays européens se mobilisent dans l'Otan pour assurer la sécurité nationale de l'ensemble de la région, et donc aussi pour les Etats-Unis."

L'Otan ne permettra ni à la Russie ni à la Chine d'utiliser la région arctique à des fins militaires, a déclaré jeudi le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.

La Pologne n'enverra pas de soldats au Groenland, a pour sa part indiqué le Premier ministre Donald Tusk, ajoutant qu'une attaque d'un pays de l'Otan sur le territoire d'un autre membre de l'alliance transatlantique serait "un désastre politique" et "la fin du monde tel que nous le connaissons".

(Reportage de Jacob Gronholt-Pedersen à Nuuk et Terje Solsvik à Oslo, avec John Irish à Paris, Tom Little à Copenhague, Gwladys Fouche à Oslo, Barbara Erling, Pawel Florkiewicz et Anna Wlodarczak-Semczuk à Varsovie ‌et Linda Pasquini, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)