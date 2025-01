information fournie par So Foot • 02/01/2025 à 14:52

Des socios demandent la tête de Laporta après le fiasco Olmo

Et surtout, une bonne année.

Joan Laporta voit son crédit s’effondrer. Le feuilleton Dani Olmo et Pau Victor, recrutés cet été, a déclenché une crise. Leur inscription, permise par une dérogation temporaire liée aux blessures de Araujo et Christensen, a expiré le 31 décembre. La Liga, intransigeante, a refusé toute licence sans solution économique conforme. Pire, le 1 er janvier, Olmo et Victor ont disparu de l’effectif officiel. Des fans demandent désormais la tête de Laporta, selon Forbes .…

MJ pour SOFOOT.com