Des responsables de la Réserve fédérale américaine proposent de prolonger les lignes de swap en dollars afin de soutenir la stabilité

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Selon un compte rendu de leur récente réunion, certains responsables de la Réserve fédérale américaine ont proposé de prolonger une ligne d'approvisionnement internationale essentielle en dollars américains afin de soutenir la stabilité financière.

La discussion a porté sur la prolongation des lignes de swap en dollars américains que la Fed a mises en place avec cinq grandes banques centrales et qui sont devenues un filet de sécurité essentiel pour le système bancaire mondial depuis la crise financière.

Ce débat s'est déroulé alors que le monde est confronté à une instabilité accrue et à une flambée des coûts énergétiques, alimentées par un conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Cette discussion intervient également dans un contexte d’inquiétude croissante à l’égard de Washington et de la fiabilité des États-Unis tant en matière de défense militaire que sur le plan financier, avec le soutien de prêteurs disposant de dollars, véritable poumon du commerce et de la finance internationaux. La suggestion du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, selon laquelle l'indépendance pourrait ne pas s'étendre pleinement au rôle de lutte contre la crise joué par la Fed à l'étranger a déstabilisé ses homologues des banques centrales européennes.

À l'heure actuelle, les lignes de swap en dollars avec cinq banques centrales – de la Banque du Japon à la Banque centrale européenne – sont renouvelées chaque année. Certains responsables ont toutefois suggéré de modifier cette pratique. Ils ont proposé de prolonger ces lignes de swap en dollars au-delà du renouvellement annuel actuel dans l'intérêt de la stabilité financière, selon le procès-verbal de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC) des 28 et 29 avril .

« Quelques participants ont évoqué la possibilité que le Comité envisage de prolonger la durée des lignes de swap au-delà d’un an, soulignant qu’une prolongation plus longue serait bénéfique pour la stabilité financière », indique le procès-verbal. En réponse à une question de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren visant à savoir si la Fed pouvait être en désaccord avec le Trésor sur les lignes de swap, ou agir de manière indépendante, certains observateurs ont estimé que M. Warsh s’était montré énigmatique dans sa réponse écrite.

« L'indépendance de la Fed est à son apogée dans la conduite opérationnelle de la politique monétaire », a écrit M. Warsh.

« Les responsables de la Fed ne bénéficient pas de la même déférence particulière dans les domaines touchant à la finance internationale, entre autres. Sur ces questions, la Fed travaillera avec l'administration et le Congrès. »