 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des responsables de la BCE réticents à écarter une nouvelle baisse des taux
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 13:42

Des responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont mis en garde vendredi contre les risques excessifs liés aux dernières prévisions économiques de l'institution, recommandant la prudence dans la définition de la politique monétaire et n'écartant pas d'emblée la possibilité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt.

La BCE a maintenu ses taux inchangés jeudi et a revu à la hausse certaines de ses prévisions de croissance et d'inflation, ce que les investisseurs ont interprété comme un signe de la fin du cycle d'assouplissement monétaire.

Alors que les marchés écartent toute baisse des taux en 2026 et prévoient désormais une hausse en 2027, plusieurs responsables de la BCE, ont mis en garde vendredi contre toute conclusion hâtive.

"Nous ne sommes pas dans une situation confortable en ce qui concerne la situation économique globale, car les incertitudes restent élevées", a déclaré Martin Kocher, gouverneur de la Banque nationale autrichienne (OeNB).

"Cela signifie qu'il y a à la fois la possibilité d'une nouvelle réduction, si cela s'avère nécessaire, et la possibilité d'une augmentation, si cela s'avère nécessaire", a-t-il ajouté.

Des sources au fait des délibérations ont déclaré à Reuters que les responsables de la banque centrale étaient globalement satisfaits des prévisions du marché concernant la stabilité des taux en 2026, mais qu'ils souhaitaient éviter tout signe pouvant écarter un assouplissement supplémentaire de la politique monétaire.

La plupart d'entre eux considèrent que les risques pesant sur la croissance et l'inflation sont équilibrés, même s'ils sont exceptionnellement importants et susceptibles de subir des fluctuations soudaines en raison d'événements géopolitiques.

"Nous sommes toujours dans une bonne position, l'inflation en Europe avoisine les 2% ; on pourrait dire que c'est presque le nirvana pour les banquiers centraux" a dit Olaf Sleijpen, président de la banque centrale néerlandaise. "Mais dans le même temps, nous savons que les risques restent importants", a-t-il ajouté.

S'adressant vendredi au Figaro, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France (BdF), a adopté une position plus modérée, plaidant en faveur d'un "maximum d''optionalité".

"Il y a des risques dans les deux sens sur l'inflation, mais en particulier à la baisse. Nous serons donc agiles autant que nécessaire dans chacune de nos prochaines réunions", a-t-il ajouté.

La BCE a relevé jeudi ses prévisions d'inflation pour 2026, citant une croissance plus rapide des salaires et des services, mais elle anticipé néanmoins que la croissance globale des prix sera inférieure à son objectif de 2% au cours des deux prochaines années.

(François Murphy, Bart Meijer, Essi Lehto, Leigh Thomas, Jesus Aguado, Francesco Canepa et Balazs Koranyi ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)

Banques centrales
BCE
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Leandro Cristovao, employé angolais à l'entrepôt de Nature Choice au marché de Coven Market a Londres, le 11 novembre 2025 ( AFP / HENRY NICHOLLS )
    "Nous sommes des fantômes": à la rencontre de travailleurs de nuit immigrés au Royaume-Uni
    information fournie par AFP 19.12.2025 14:36 

    "Nous sommes des fantômes", dit Leandro Cristovao, un Angolais qui emballe des produits alimentaires dans un entrepôt de Londres à l'heure où les gens dorment. Les immigrés comme lui représentent une part croissante des travailleurs de nuit, cruciaux pour l'économie ... Lire la suite

  • Un avion de transport de fret Fedex (Crédit: / Fedex)
    FedEx ajuste à la hausse ses objectifs annuels
    information fournie par AOF 19.12.2025 14:18 

    (AOF) - A la suite de la publication hier des bons résultats du deuxième trimestre de son exercice 2025/2026, FedEx a ajusté à la hausse ses objectifs annuels sur cette période. Le spécialiste de la livraison de colis anticipe désormais une croissance de son chiffre ... Lire la suite

  • nike chaussures (Crédit: Revolt / Unsplash)
    Nike sous pression
    information fournie par AOF 19.12.2025 14:14 

    (AOF) - Nike a annoncé une baisse de sa marge brute pour le deuxième trimestre consécutif, reculant de 300 points de base en raison des droits de douane. La firme américaine a dégagé un bpa de 53 cents, contre 38 attendu. Le chiffre d'affaires a atteint 12,43 milliards ... Lire la suite

  • Arthur Waller (PDG de Pennylane) : "On pourrait être rentable mais on préfère investir massivement dans notre produit !"
    Arthur Waller (PDG de Pennylane) : "On pourrait être rentable mais on préfère investir massivement dans notre produit !"
    information fournie par Ecorama 19.12.2025 14:10 

    Pennylane, spécialiste de la comptabilité et la gestion financière illustre le retour en force des logiciels d’entreprise au sein de la French Tech. Fondée en 2020, la fintech française vient de franchir le seuil des 100 millions d’euros de revenus annuels récurrents, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank