Des renseignements US montrent que le régime iranien ne court pas le risque de s'effondrer-sources

Le régime iranien ne court pas le risque de s'effondrer dans l'immédiat, alors que son leadership est encore largement intact après près de deux semaines d'intenses bombardements menés par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, montrent des renseignements américains, selon trois sources au fait de la question.

Une "multitude" de rapports des services de renseignement livrent "une analyse consistante (montrant) que le régime ne risque pas" de s'effondrer et "conserve le contrôle sur le peuple iranien", a déclaré l'une des sources.

Le rapport le plus récent a été terminé ces derniers jours, a dit la source.

Donald Trump a laissé entendre que la guerre pourrait "bientôt" prendre fin, mais trouver une issue acceptable à la guerre pourrait s'avérer difficile si les dirigeants iraniens partisans d'une ligne dure campent sur leurs positions.

Les rapports des services de renseignement soulignent la cohésion des dirigeants iraniens, malgré la mort du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour des frappes américano-israéliennes.

Les sources ont indiqué que la situation sur le terrain évoluait et que les dynamiques en Iran pourraient changer.

Selon les renseignements américains, les Gardiens de la révolution iranienne et les dirigeants qui ont assuré l'intérim à la mort de l'ayatollah Ali Khamenei gardent le contrôle du pays.

Une quatrième source au fait de la question a déclaré qu'Israël n'avait aucune intention de permettre que l'ancien gouvernement reste inchangé de quelque manière que ce soit.

Un haut responsable israélien a dit à Reuters que les dirigeants israéliens reconnaissaient en privé qu'ils n'avaient aucune certitude sur le fait que la guerre menée contre l'Iran conduira à l'effondrement du régime théocratique à Téhéran.

(Erin Banco à New York et Jonathan Landay à Washington; version française Camille Raynaud)