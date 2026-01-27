 Aller au contenu principal
Des raids russes privent Kharkiv d'électricité, 23 blessés à Odessa
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 10:02

La Russie a bombardé Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, à l'aide de drones et de missiles lundi soir, privant une grande partie des habitants d'électricité par des températures glaciales, ont déclaré les autorités locales.

Une autre attaque russe au cours de la nuit contre Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a fait 23 blessés, a dit le responsable de l'administration militaire de la ville.

Deux personnes ont été blessées et deux écoles ont été endommagées à Kharkiv, a déclaré le gouverneur régional Oleh Syniehoubov sur la messagerie Telegram.

Kharkiv, située à une trentaine de kilomètres seulement de la frontière avec la Russie, est la cible fréquente de bombardements russes. Des comptes non officiels sur Telegram ont publié des images de la ville plongée dans l'obscurité.

L'armée ukrainienne a déclaré mardi que la Russie avait tiré 165 drones, dont 135 ont été neutralisés par la défense anti-aérienne.

"Notre système énergétique a été attaqué et il y a eu des dégâts assez graves. Toutes les équipes sont à l'oeuvre pour éliminer rapidement toutes les conséquences négatives", a dit Oleh Syniehoubov dans une vidéo sur Telegram.

"Environ 80% de la ville de Kharkiv et de la région de Kharkiv sont privés d'électricité", a-t-il ajouté.

La Russie a aussi mené une attaque de drones "massive" contre Odessa au cours de la nuit, a dit Serhiy Lyssak, chef de l'administration militaire de la ville, sur Telegram.

Le gouverneur régional Oleh Kiper a fait état de neuf personnes hospitalisées, dont deux enfants et une femme enceinte, parmi les 23 blessés, ajoutant que des victimes pourraient encore être ensevelies sous les décombres.

Plusieurs dizaines d'immeubles résidentiels, une église, une école maternelle et un lycée ont été endommagés dans cette attaque, qui a déclenché des incendies en plusieurs endroits, a-t-il dit.

Des infrastructures énergétiques ont aussi été visées dans la région voisine de Mykolaïv ainsi qu'un site industriel dans la région de Lviv, dans l'ouest du pays près de la frontière avec la Pologne, ont dit les gouverneurs de ces deux régions.

(Ron Popeski, Anna Pruchnicka, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Environnement
