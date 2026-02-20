 Aller au contenu principal
Des raids israéliens font au moins dix morts au Liban
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 22:58

(Bilan actualisé, précisions)

Au moins dix personnes dont un haut commandant du Hezbollah ont été tuées et une cinquantaine d'autres blessées vendredi par des frappes israéliennes dans la vallée de la Bekaa au Liban, a-t-on appris de deux sources au sein des services de sécurité libanais.

L'armée israélienne dit avoir visé des centres de commandement du Hezbollah.

Les frappes sont parmi les plus meurtrières de ces dernières semaines au Liban.

Le Hezbollah n'a pas réagi dans l'immédiat.

Israël et le mouvement armé chiite libanais s'accusent régulièrement d'enfreindre le cessez-le-feu en vigueur dans le pays depuis novembre 2024.

L'armée israélienne a également annoncé avoir mené un raid contre un centre de commandement du Hamas dans le camp de réfugié palestiniens d'Aïn al Hilweh dans le sud du Liban, près de Saïda, une frappe condamnée par le Hezbollah qui a démenti la présence du Hamas sur le site.

(Laila Bassam, Enas Alashray, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

