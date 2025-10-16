Des raffineries indiennes vont interrompre leurs importations de pétrole russe-sources

Certaines raffineries indiennes se préparent à interrompre leurs importations de pétrole russe, a-t-on appris de trois sources jeudi, au lendemain de l'annonce par Donald Trump que son homologue indien lui avait assuré que New Delhi cesserait ses achats de pétrole russe.

Le ministère indien des Affaires étrangères a toutefois déclaré ne pas être au courant d'un quelconque échange téléphonique entre les présidents américain et indien.

Mercredi, Donald Trump a rapporté que Narendra Modi lui avait "assuré" que l'Inde n'achèterait plus de pétrole russe.

"Je n'étais pas content que l'Inde achète ce pétrole et il m'a garanti aujourd'hui qu'ils n'achèteraient plus de pétrole à la Russie. C'est un grand pas. Maintenant, nous allons obtenir de la Chine qu'elle fasse la même chose", a dit mercredi le président américain aux journalistes.

Les raffineries indiennes se préparent à ralentir leurs importations dès décembre, selon les sources, les commandes pour le mois de novembre étant déjà enregistrées.

Les raffineries n'ont pas reçu pour ordre direct d'arrêter leur achat de pétrole russe, ont ajouté les sources sous couvert d'anonymat.

Des dirigeants indiens sont actuellement aux Etats-Unis pour négocier avec Washington qui a imposé un doublement des droits de douane sur les importations indiennes.

L'arrêt des achats de pétrole russe pourrait jouer un rôle crucial pour nouer un accord commercial entre Washington et New Delhi, ont annoncé les négociateurs américains.

"L'administration américaine actuelle a montré son intérêt pour renforcer la coopération énergétique avec l'Inde. Les discussions sont en train d'avoir lieu", a déclaré Randhir Jaiswal, porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, dans un communiqué.

Moscou tire une partie de ses ressources, notamment pour financer son effort de guerre en Ukraine, de ses exportations de pétrole.

La Russie s'est dit confiante quant à la poursuite de son partenariat stratégique avec l'Inde.

"Nos ressources énergétiques sont en demande, c'est un avantage économique et pratique, et je suis confiant que nos partenaires continueront de travailler avec nousé, a déclaré le vice-Premier ministre russe Alexander Novak, faisant référence à l'Inde.

(Nidhi Verma à New Delhi; avec Mayank Bhardwaj, Shivam Patel and Manoj Kumar; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)