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Des paléontologues espagnols découvrent les premières traces du diplodocus en Europe
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 18:31
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Des paléontologues espagnols ont découvert les premières preuves de la présence du diplodocus jadis en Europe, revendiquent ces chercheurs dans une étude publiée mardi dans le Journal of Vertebrate Paleontology.

Ces scientifiques de la fondation Dinopolis située à Teruel, en Espagne, sont parvenus à identifier des fossiles composés de 14 vertèbres caudales et de plusieurs os de l'arc hémal d'un même spécimen à partir de sédiments datant d'environ 150 millions d'années.

"L'étude anatomique et les analyses évolutionnistes que nous avons menées nous ont permis d'identifier le spécimen d'El Castellar comme appartenant au genre du diplodocus. Il s'agit de l'un des plus complets diplodocidés découverts à ce jour en Europe et il constitue la première preuve de la présence de ce genre en dehors de l'Amérique du Nord", écrit l'auteur principal de cette étude, Sergio Sanchez Fenollosa.

Alberto Cobos, directeur exécutif de la fondation Dinopolis et co-auteur de l'étude, estime que ce spécimen devait mesurer environ 25 mètres de long. Il s'ajoute à la liste croissante des squelettes de sauropodes du Jurassique découverts dans la région de Teruel.

Le diplodocus, quadrupède géant et herbivore, est l'une des espèces de dinosaures les plus facilement identifiables avec son long cou. Il a été pour la première fois identifié à partir de fossiles découverts dans le Wyoming en 1877.

(Andrei Khalip, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)

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