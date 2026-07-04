 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des nouvelles de la blessure d'Aurélien Tchouaméni
information fournie par So Foot 04/07/2026 à 16:54

Des nouvelles de la blessure d'Aurélien Tchouaméni

Des nouvelles de la blessure d'Aurélien Tchouaméni

Le coup de blues. Déjà forfait ce samedi contre le Paraguay, Aurélien Tchouaméni pourrait aussi être absent pour l’éventuel quart de finale de Coupe du monde , prévu le 9 juillet si l’équipe de France se qualifie contre l’Albirroja . Gêné aux adducteurs, le milieu des Bleus avait quitté prématurément l’entraînement vendredi. Alors que certaines informations indiquaient qu’il reviendrait pour le potentiel quart de finale, sa blessure s’est avérée plus grave que prévue.

Une lésion révélée par l’IRM

D’après les informations de L’Équipe , l’IRM passé par Tchouaméni a révélé une petite lésion qui exige une période de cicatrisation minimum. Cette blessure rend donc incertaine la présence du numéro 8 de l’équipe de France pour un possible quart de finale. Le temps de son absence, Aurélien Tchouaméni devrait être remplacé par Manu Koné dans le double pivot aux côtés d’Adrien Rabiot.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

1 commentaire

  • 04 juillet 19:55

    En quoi ce joueur de football est-il VÉRITABLEMENT FRANÇAIS ?
    "Aurélien Djani Tchouaméni nait à Rouen dans une famille camerounaise. Son père Fernand est pharmacien, travaillant comme dirigeant dans l'industrie pharmaceutique ; sa mère, Josette, est conseillère principale d'éducation dans la région lyonnaise. Il acquiert la nationalité française le 19 décembre 2000, par l'effet collectif attaché à la naturalisation de ses parents." Source wiki.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Zidane signe au Red Star !
    Zidane signe au Red Star !
    information fournie par So Foot 05.07.2026 18:34 

    L’attraction de la saison en Ligue 2 ? C’est passé inaperçu avec les Bleus et la folie du Mondial, mais c’est un petit événement : un Zidane va jouer en France . Encore bizut en équipe première Le Red Star a en effet annoncé l’arrivé dans son effectif d’Elyaz Zidane, ... Lire la suite

  • Isaac Del Toro (D) et son leader Tadej Pogacar (G) célèbrent la victoire du Mexicain à l'arrivée de la 2e étape du Tour de France, le 5 juillet 2026 à Barcelone ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Tour de France: Del Toro remporte la 2e étape à Barcelone, Vingegaard reste en jaune
    information fournie par AFP 05.07.2026 18:03 

    Le Mexicain Isaac Del Toro a remporté dimanche la deuxième étape du Tour de France, offerte sur une plateau par son leader Tadej Pogacar, deuxième, au sommet de la colline de Montjuic, à Barcelone, où Jonas Vingegaard a conservé le maillot jaune. Pour sa première ... Lire la suite

  • Gavi prend la défense de Cristiano Ronaldo
    Gavi prend la défense de Cristiano Ronaldo
    information fournie par So Foot 05.07.2026 17:03 

    Les légendes ne meurent jamais. Interrogé par Mundo Deportivo avant le 8 e de finale face au Portugal, Gavi n’a éludé aucune question et a notamment pris la défense de Cristiano Ronaldo et son rendement avec le Portugal. L’un des meilleurs joueurs de l’histoire ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé plus fort que le Brésil et l'Angleterre
    Kylian Mbappé plus fort que le Brésil et l'Angleterre
    information fournie par So Foot 05.07.2026 16:17 

    Sérial buteur. Depuis sa première Coupe du monde en 2018, Kylian Mbappé a inscrit onze buts lors des matchs éliminatoires . Une performance qui le place devant le Brésil (10), l’Angleterre (10) ou encore le Portugal (9). Embed t.co… LB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank