« Télévision gratuite : s’unir ou mourir ? » L’intitulé de la table ronde de la 4e édition du festival Médias en Seine, organisé à Paris le 12 octobre, a donné le ton avec une réponse déjà évidente : « s’unir » plutôt que « mourir ». Alors que certains producteurs font entendre leur opposition et que des annonceurs s’inquiètent, le projet de fusion entre TF1 et M6 a été plébiscité avec ferveur ce mardi par les deux patrons des chaînes privées, Gilles Pélisson et Nicolas de Tavernost, et, plus étonnement, par la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte.

« Toutes les études au niveau européen montrent que les acteurs publics et privés sont des nains face aux acteurs américains. Les 66 entreprises de service public européennes pèsent en valeur 30 fois moins que les 10 géants de la tech », a constaté cette dernière. Pour la patronne du groupe audiovisuel public, deux arguments plaident en faveur du rapprochement entre les deux sociétés privées. D’abord, le fait que les chaînes de télévision gratuites, qu’elles soient privées ou publiques, « fabriquent du commun », du lien social, comme on l’a vu durant la crise sanitaire.

« À l’heure des réseaux sociaux, on se tourne vers les grands rendez-vous d’information proposés par la télévision gratuite. La question de fabriquer du

