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Des mosquées de Gaza annoncent la mort du chef militaire du Hamas
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 11:05

Plusieurs mosquées du nord de la bande de Gaza ont annoncé samedi la mort du chef de la branche armée du Hamas, Izz al Din al Haddad, qu'Israël a dit vendredi avoir pris pour cible lors d'un raid aérien.

Selon des témoins, des mosquées de la ville de Gaza ont annoncé le "martyre" d'Izz al Din al Haddad.

Ni le Hamas ni Israël n'ont pour l'heure communiqué sur le sort du chef des brigades al Qassam.

(Nidal al Mughrabi et Alexander Cornwell, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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1 commentaire

  • 11:25

    Ils l’avait annoncé, il# ont tenu parole!!!!

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