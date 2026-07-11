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Des missiles prêts à frapper l'Iran si Téhéran vise le président US en exercice-Trump
information fournie par Reuters 11/07/2026 à 07:09

(Actualisé avec précisions)

Donald Trump a déclaré vendredi qu'il avait demandé à l'armée américaine de se tenir prête à lancer des frappes contre l'Iran si le gouvernement de Téhéran tenter d'assassiner le président des Etats-Unis.

"Mille missiles sont prêts, chargés et tournés vers la République islamique d'Iran, et des milliers d'autres et encore davantage suivront immédiatement si le gouvernement iranien mettait sa menace d'assassiner ou de tenter d'assassiner le président des Etats-Unis en exercice, actuellement, moi", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

"Des ordres ont déjà été donné et l'armée américaine est prête, décidée et capable de décimer et de détruire entièrement toutes les régions d'Iran, et ce pendant un an", a indiqué le président américain.

Le Wall Street Journal et d'autres médias américains ont rapporté cette semaine qu'Israël avait partagé des renseignements avec les Etats-Unis selon lesquels l'Iran avait récemment échafaudé un plan visant à assassiner Donald Trump.

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