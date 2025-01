Des missiles iraniens dopés à l'IA ? Téhéran vante les progrès technologiques de sa défense

L'Iran a affirmé avoir tiré des missiles pilotés par l'intelligence artificielle. Cette annonce fait écho à l'appel lancé en août dernier par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui avait exhorté le gouvernement à investir dans le secteur.

Des missiles Almas (illustration) ( AFP / ATTA KENARE )

L'Iran a tiré des missiles pilotés par l'intelligence artificielle durant des exercices militaires dans les eaux du Golfe, a rapporté lundi 27 janvier un média d'Etat.

Depuis vendredi, les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, mènent des exercices dans le sud-ouest du pays, dans les eaux du Golfe et dans les provinces de Bouchehr et du Khouzestan, selon la télévision d'Etat.

La force navale des Gardiens "a tiré des missiles Ghaem et Almas équipés d'intelligence artificielle à partir de drones avancés Mohajer-6 et Ababil-5", a annoncé l'agence officielle Irna. Ces missiles "ont détruit avec succès des cibles ennemies hypothétiques" dans le sud-ouest du pays, a ajouté Irna.

Ces exercices ont permis de protéger des "sites sensibles tels que les complexes gaziers et pétrochimiques d'Assalouyeh, la centrale nucléaire (de Bouchehr), les plateformes pétrolières et des raffineries", a affirmé le commandant naval des Gardiens, le contre-amiral Alireza Tangsiri, cité par la télévision.

La question des installations nucléaires

Cette annonce survient après la prise de fonction aux Etats-Unis du président Donald Trump, partisan d'une politique dite de "pression maximale" envers l'Iran lors de son précédent mandat (2017-2021). Donald Trump a dit jeudi souhaiter un "accord" avec l'Iran, ennemi juré des Etats-Unis et d'Israël, espérant éviter des frappes contre les sites nucléaires iraniens.

L'Iran, dont l'armement était autrefois largement américain, a été contraint de concevoir ses propres armes, lorsque Washington et Téhéran ont rompu leurs relations diplomatiques après la Révolution islamique de 1979 et les Etats-Unis ont imposé des sanctions. L'Iran possède désormais un complexe militaro-industriel parmi les plus vastes au monde, avec un armement conçu localement allant des systèmes de défense aérienne, aux missiles en passant par les drones. Outre les Etats-Unis et la Chine, une poignée de pays au monde disposent de leur propre technologie d'intelligence artificielle.

En août, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait appelé le gouvernement à davantage investir dans ce domaine. Ces dernières semaines, l'Iran avait déjà mené des exercices militaires à travers le pays notamment à proximité d'installations nucléaires dans l'ouest et le centre du pays.