 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des milliers de morts après les incendies géants au Canada en 2023, jusqu'en Europe
information fournie par AFP 10/09/2025 à 17:45

Un incendie de forêt près de Port Alberni (ouest du Canada) le 12 août 2025 ( AFP / Colby Rex O'Neill )

Un incendie de forêt près de Port Alberni (ouest du Canada) le 12 août 2025 ( AFP / Colby Rex O'Neill )

Les incendies géants qui ont touché les forêts canadiennes en 2023 ont contribué à des dizaines de milliers de morts, essentiellement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, selon des estimations publiées mercredi.

Ces feux de forêts ont touché tout le pays, aussi bien le Québec que les Territoires du Nord-Ouest, entre mai et septembre cette année-là, ravageant quelque 17,3 millions d'hectares de végétation.

Une étude de la revue Nature estime à 354 millions le nombre de personnes, en Amérique du Nord et en Europe, exposées, en raison de ces incendies, à des niveaux de particules fines en suspension (PM2,5) supérieurs aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.

Les retombées de ces sinistres ont contribué à près de 70.000 morts prématurées sur les deux continents. La plupart étaient dues à la pollution atmosphérique et une minorité à l'exposition directe aux fumées.

"Même si nous anticipions de fortes conséquences des incendies record de 2023, l'ampleur de l'exposition pour les populations et la mortalité qui leur est attribuable sont plus élevées qu'attendu", a déclaré à l'AFP l'un des auteurs de l'étude, Qiang Zhang, de l'université Tsinghua à Pékin.

"Ces résultats soulignent que des feux de forêt aussi extrêmes ne sont plus seulement une question environnementale régionale, mais qu'ils sont devenus une préoccupation de santé publique mondiale", a-t-il ajouté.

Les particules fines pénètrent dans le système sanguin via la respiration, et font partie des causes des bronchites chroniques, cancers du poumon et maladies cardiovasculaires.

L'exposition directe aux fumées toxiques a paradoxalement davantage touché les États-Unis (4.100 morts) que le Canada (1.300 morts).

À plus long terme, les chercheurs estiment les morts dues à la pollution produite par ces feux à 41.900 en Amérique du Nord, et à 22.400 en Europe. L'Espagne, la France et l'Italie ont été les pays européens les plus touchés.

Ces estimations sont les premières de leur genre, selon Qiang Zhang. Les chercheurs se sont heurtés à l'absence de références antérieures, et ont bâti un modèle informatique à partir d'observations satellite.

D'après eux, cela n'a pas permis de déterminer les effets sur la santé des polluants pris séparément. La recherche sur le sujet devient pourtant cruciale avec des incendies rendus encore plus grands, fréquents et intenses par le changement climatique.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jordan Bardella à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 2 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le RN ne veut pas censurer immédiatement Lecornu, mais attend une "rupture", dit Bardella
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:30 

    Le Rassemblement national ne veut pas censurer immédiatement le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, mais attend une "rupture" avec la politique menée jusqu'ici, a expliqué son président Jordan Bardella mercredi à Strasbourg. Le parti d'extrême droite ne ... Lire la suite

  • Olivier Faure (g) et Boris Vallaud, à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 4 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Au centre du jeu, le Parti socialiste met la pression sur le nouveau Premier ministre
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:27 

    Au coeur du jeu politique, le Parti socialiste met la pression sur Sébastien Lecornu, proche d'Emmanuel Macron, et pose de strictes conditions pour ne pas le censurer, alors que La France insoumise l'accuse déjà de jouer les supplétifs de la macronie. Le patron ... Lire la suite

  • Le logo de la maison de mode Valentino
    Valentino ne changera pas de mains avant au moins 2028, dit Kering
    information fournie par Reuters 10.09.2025 18:22 

    Kering et la société d'investissement Mayhoola ont annoncé mercredi que la répartition actuelle du capital social de Valentino resterait inchangée jusqu’en 2028 au plus tôt. Selon un communiqué, les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris termine en petite hausse
    information fournie par AFP 10.09.2025 18:21 

    La Bourse de Paris a fini en légère hausse mercredi, digérant sereinement le recul surprise de l'indice des prix à la production en août aux Etats-Unis, tout en gardant un œil sur la situation politique française. Le CAC 40 a pris 0,15%, à 7.761,32 points, en hausse ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank