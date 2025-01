information fournie par So Foot • 29/01/2025 à 15:50

Des matchs de foot féminin annulés au Bangladesh après des manifestations islamistes

Il ne manque que « France », il y a tous les mots clés pour C-News.

Face à la montée des groupes islamistes au Bangladesh, le foot féminin est en grand danger. Ce mercredi, deux matchs ont été annulés suite à des manifestations de ces groupes, qui ne souhaitent pas voir des femmes jouer au football . Le premier devait opposer ce mardi deux équipes de la ville de Dinajpur, mais la rencontre a été annulée 30 minutes avant le coup d’envoi et les joueuses ont rapidement été mises en sécurité. Ce mercredi, un second match féminin n’a pas pu se tenir entre Joypurhat et Rangpur.…

TJ pour SOFOOT.com