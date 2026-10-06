Des marins disparus en mer Noire après une frappe de drone sur leur navire au large de la Bulgarie

(Actualisé avec détails, contexte)

par Alex Lefkowitz

Une attaque de drone sur un bateau qui naviguait dans la zone économique bulgare de la mer Noire a été coulé et l'équipage du navire est à ce stade porté disparu, a déclaré le Premier ministre bulgare Rouman Radev, qualifiant l'incident de violation flagrante du droit international.

On ignore à ce stade qui est à l'origine de cette attaque menée par des drones aériens et maritimes à environ 112 kilomètres au large de la ville côtière de Byala, dans l'est de la Bulgarie, un membre de l'Union européenne et de l'Otan.

Selon des sources du secteur maritime, il s'agirait de la première attaque de ce type dans les eaux bulgares.

Deux navires ont été touchés lors de l’attaque, a précisé le Premier ministre bulgare lors d'une allocution télévisée. L’équipage de l'un d’entre eux, qui transportait des céréales, a été secouru - deux personnes ont été blessées. L'autre navire, qui a coulé, battait pavillon togolais et sa cargaison n’a pas été divulguée.

Une opération de recherche a été lancée pour retrouver les membres d’équipage portés disparus et détecter tout signe de menace environnementale.

Une source proche de la sécurité maritime a dit que les premières analyses de l'attaque laissaient penser qu’il s’agissait probablement d’une attaque russe.

Rouman Radev n’a pas précisé qui était à l'origine de l’attaque mais a fait référence à la guerre menée par la Russie en Ukraine.

"Si cette guerre n'est pas arrêtée à temps, elle continuera à s'étendre géographiquement et à accroître le risque d’un conflit mondial", a-t-il déclaré.

"Nous assistons à une intensification de la guerre, avec la violation de toutes les règles du droit international et des attaques contre des navires civils en mer. C’est absolument inacceptable", a-t-il ajouté.

PAS DE COMMENTAIRE DE LA RUSSIE

La Russie n'a pas commenté l'incident dans l'immédiat.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré de son côté que les attaques contre les bateaux civils étaient inacceptables.

"Des navires commerciaux - et leurs équipages innocents - sont pris pour cible et des vies ont déjà été perdues en mer", a-t-elle déclaré.

Le groupe britannique de gestion des risques maritimes Vanguard a noté que les attaques de ce mardi ont visé le navire de fret général ALFA WATAN, battant pavillon du Togo, et le navire de fret général ABLE, battant pavillon des Palaos, précisant qu'ils se trouvaient dans la zone économique de la Bulgarie.

Les deux navires ont émis des signaux de détresse et des sources bulgares ont affirmé qu’ils avaient été touchés par des drones, précise Vanguard dans un rapport.

Cette attaque de drones fait suite à un incident au cours duquel les autorités roumaines ont déclaré lundi que deux personnes avaient trouvé la mort dans l'incendie d'un navire en mer Noire, en dehors des eaux territoriales de la Roumanie.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a accusé une attaque de drone russe d'avoir été à l'origine de cet incendie, qui a entraîné le naufrage de ce navire.

Depuis l'invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, les pays européens ont signalé à plusieurs reprises des intrusions de drones russes dans leur espace aérien, ainsi que la présence de mines flottantes sur des routes commerciales en mer Noire.

(Alex Lefkowitz et Ivana Sekularac, Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)