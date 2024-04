Des JO 2024 "rentables"? : Macron salue les milliards investis par l'Etat et "l'héritage exceptionnel" des Jeux de Paris

Interrogé sur le coût de l'évènement sportif planétaire en France, le chef de l'Etat a fait valoir le caractère durable des infrastructures livrées dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques.

Emmanuel Macron, le 29 février 2024, à Paris ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"Je le dis : Les Jeux financent les Jeux !". Invité de RMC/BFMTV sous les arches du Grand Palais de Paris, lundi 15 avril, Emmanuel Macron a fait l'éloge de "l'héritage" que laissera l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à travers la France, malgré les critiques quant à leurs effets sur les finances publiques. Le chef de l'Etat l'assure, les infrastructures construites vivront bien après les Jeux. "On n'a pas d'éléphant blanc. On n'a pas des grandes structures qui vont pas servir après les Jeux", a t-il assuré.

"Les milliards d'euros des Jeux, c'est financé par la billetterie, la contribution du CIO, et les sponsors", a déclaré Emmanuel Macron. La contribution de l'Etat, elle, est "très modique", assure t-il, "moins de 4%" du budget total, essentiellement "pour des ajouts et le paralympique".

"Deux milliards investis par la Nation"

Le chef de l'Etat loue par dessus tout "l'héritage exceptionnel" laissé par la Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques), créée en 2017, et ses structures. "Elles ont livré en temps, en heure, et en budget, les infrastructures", dont un village olympique "exceptionnel", salue t-il.

Mentionnant les plus de 4.000 logements du village olympique, le centre aquatique olympique, ou les bases nautiques construites sur la Seine et la Marne, le chef de l'Etat se réjouit des effets postérieurs des Jeux.

"Tout ça c'est de l'héritage. Ces investissements, ce sont environ 2 milliards d'euros que la Nation a investi. Ils vont être rentables parce qu'ils vont être pérennisés" en "logements, bureaux, infrastructures de sport", a t-il affirmé. "Rien que ces deux milliards ont généré plus de six milliards d'activité. On a fait travailler 2000 entreprises, on a créé de l'emploi, on a permis à des jeunes de s'insérer par l'emploi", a t-il encore avancé.

Interrogé par ailleurs sur les préavis de grève déposés par la CGT et FO pour la période des Jeux, Emmanuel Macron a dit sa "confiance" dans les syndicats et leur "esprit de responsabilité". "La France, c'est une équipe, c'est une nation unie et donc on est au rendez-vous de cette exemplarité", a-t-il lancé. "Et moi j'ai confiance dans les syndicats. Ils ont l'esprit de responsabilité, ils seront à nos côtés", a-t-il plaidé.