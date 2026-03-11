Des instructeurs ukrainiens vont aider l’armée allemande à se préparer face à la Russie

Les instructeurs militaires ukrainiens aideront l'armée allemande à atteindre son objectif d'être prête à se défendre contre toute attaque russe visant l'Otan d'ici 2029, a déclaré le chef de l'armée allemande, dans un renversement des rôles après des années de formation des forces ukrainiennes par les troupes occidentales.

Berlin et Kyiv ont convenu le mois dernier que l'Ukraine enverrait des instructeurs militaires dans les écoles de l'armée allemande afin de partager leur expérience acquise au combat contre les forces russes.

"Nous avons de grandes attentes", a déclaré le lieutenant-général Christian Freuding, chef de l’armée allemande, dans une interview à Reuters. "L'armée ukrainienne est actuellement la seule au monde à avoir une expérience de première ligne contre la Russie."

Christian Freuding a déclaré que l’Allemagne est le premier pays à conclure un tel accord, mais il prédit que d’autres pays suivront.

L'Allemagne n'est pas le seul pays occidental à s'inspirer de l'expérience de Kyiv: le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est engagé jeudi dernier à apporter une assistance aux États-Unis pour faire face aux drones iraniens au Moyen-Orient.

Les formateurs ukrainiens apporteront leur expertise en artillerie, ingénierie, opérations blindées, drones et commandement et contrôle.

"Le fait qu'ils viennent maintenant chez nous en tant qu'instructeurs reflète un partenariat en matière de sécurité sur un pied d'égalité", a déclaré Christian Freuding, devenu chef de l'armée allemande en octobre dernier après avoir précédemment coordonné l'approvisionnement en armes de l'Allemagne pour l'Ukraine.

Christian Freuding s'appuie sur les évaluations des agences de renseignement allemandes et occidentales selon lesquelles la Russie pourrait être prête à lancer une attaque à grande échelle contre l'alliance militaire de l'Otan d'ici 2029.

"C'est presque après-demain. Nous n'avons pas le temps: l'ennemi n'attend pas que nous déclarions que nous sommes prêts. Nous devons donc utiliser toutes les possibilités pour nous préparer", a-t-il expliqué.

La Russie a dit n'avoir pas l'intention d'attaquer l'Otan.

(Reportage Sabine Siebold, version française du bureau de Gdansk, édité par Blandine Hénault)