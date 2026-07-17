Des inondations entraînent l'évacuation de 141 habitants dans la zone de Zhengzhou

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Vendredi, les équipes de secours ont évacué 141 habitants d'un quartier fortement industrialisé situé à la périphérie de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, où se trouve une gigantesque usine d'iPhone, après que de fortes pluies ont provoqué des inondations qui, selon les médias d'État, ont atteint le niveau du cou dans certaines zones.

* De nombreuses routes et villages de la zone économique de l'aéroport de Zhengzhou ont été inondés, piégeant certains habitants chez eux, sur les toits ou au sommet de leurs voitures, a indiqué la chaîne publique CCTV.

* Les pompiers ont utilisé une pelleteuse pour évacuer 80 habitants par petits groupes, ces derniers se tenant debout dans le godet de la machine, a précisé CCTV.

* Aucune victime n’a été signalée.

* Les équipes de secours ont également mobilisé 21 bateaux pour mettre les personnes bloquées en sécurité.

* Jeudi soir, la municipalité de Zhengzhou a émis une alerte signalant des pluies torrentielles, des risques d’inondations et de glissements de terrain.

* La zone économique développée autour de l’aéroport international de Zhengzhou, dans la province du Henan, abrite l’usine Foxconn de Zhengzhou 2354.TW , la plus grande usine de fabrication d’iPhone au monde.

* En 2021, des précipitations extrêmes et des inondations avaient coûté la vie à au moins 292 personnes à Zhengzhou , dont 14 qui s’étaient noyées dans le réseau de métro de la ville.