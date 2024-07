Des Gilets jaunes au record du RN : les grandes crises de l'ère Macron

Le pari perdu d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, aboutissant à un score historique du RN qui pourrait entrer à Matignon après le 7 juillet, s'inscrit dans une longue série de crises depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Voici les plus marquantes.

Les Gilets Jaunes

Cette mobilisation anti-gouvernementale, née sur les réseaux sociaux initialement contre la hausse des taxes sur les carburants, mobilise 282.000 personnes le 17 novembre 2018 à travers le pays. Les manifestants occupent des rond-points et bloquent des routes.

Le mouvement atteint son paroxysme le 1er décembre avec le saccage de l'Arc de Triomphe.

Après plusieurs samedis de violence, Emmanuel Macron cède à certaines revendications: il fait marche arrière sur la hausse des taxes sur les carburants, les tarifs de l'électricité et du gaz sont gelés, le Smic est revalorisé.

Le mouvement, qui décroît à partir du printemps 2019, est marqué par 11 morts, 23 éborgnés et quelque 2.500 blessés parmi les manifestants ainsi que 1.800 blessés chez les forces de l'ordre.

"Guerre" contre le Covid-19

L'épidémie mondiale de coronavirus arrive en France début 2020, tuant cette année-là presque 70.000 personnes et faisant tourner le pays au ralenti.

Le 17 mars, Emmanuel Macron décrète la "guerre sanitaire" et un premier confinement, alors que l'hôpital croule sous les cas.

Face aux variants successifs, l'exécutif impose des restrictions dans la vie quotidienne, comme le port du masque ou le pass sanitaire.

Bras de fer sur les retraites

Début 2023, le projet impopulaire du camp présidentiel de repousser de deux ans à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite suscite une mobilisation de plus de trois mois, avec des cortèges dépassant trois fois 1,2 million de personnes, selon la police.

Des raffineries, transports, et ports sont bloqués. La grève des éboueurs transforme les trottoirs parisiens en poubelles à ciel ouvert. Le roi Charles III repousse même sa première visite officielle en France.

Le 16 mars, la Premier ministre Elisabeth Borne actionne le 49.3 pour adopter, sans vote, la loi, validée par le Conseil constitutionnel malgré les recours de la gauche et les tentatives de motions de censure, devenues fréquentes dans une Assemblée nationale où le président ne dispose que d'une majorité relative depuis sa réélection en 2022.

Emeutes après la mort de Nahel

Le 27 juin, des violences urbaines éclatent dans le pays après la mort de Nahel, un jeune de 17 ans tué par un tir policier lors d'un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine). Un acte qualifié d'"inexcusable" et "inexplicable" par le chef de l'Etat.

Les émeutes mobilisent 45.000 policiers cinq nuits successives, avec près de 4.000 interpellés. Emmanuel Macron annonce un projet de "loi d'urgence" pour accélérer la reconstruction dans les villes touchées par les destructions.

Le policier accusé de la mort de l'adolescent est mis en examen pour homicide volontaire et écroué, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Défaite aux européennes et dissolution surprise

Le 9 juin 2024, le Rassemblement national ressort en tête des européennes avec 31% des voix. Dans la foulée, le chef de l'Etat dissout, à la surprise générale, l'Assemblée nationale, convoquant des législatives anticipées.

Le RN et la coalition de gauche Nouveau Front populaire ambitionnent d'accéder à Matignon.

Score historique du RN au 1er tour des législatives

Trois semaines plus tard, le 30 juin, le RN et ses alliés remportent plus d'un tiers des suffrages tandis que le parti à la flamme engrange 39 députés dès le premier tour. Le camp présidentiel confirme sa déroute des européennes, en troisième position.

Gauche et macronie appellent à des désistements au second tour qui se mettent en place cahin-caha pour tenter d'empêcher que l'extrême droite dispose d'une majorité absolue au soir du 7 juillet.