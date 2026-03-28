Des frappes russes font quatre morts en Ukraine, un enfant tué en Russie, selon les autorités

Le toit d'une maternité endommagé par une attaque aérienne russe, à Odessa, le 28 mars 2026 en Ukraine ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

Des attaques aériennes russes contre l'Ukraine ont tué au moins quatre personnes et endommagé des infrastructures essentielles dans la nuit de vendredi à samedi, tandis qu'une frappe ukrainienne a tué un enfant en Russie, ont annoncé les autorités locales.

La Russie mène des bombardements nocturnes de drones et de missiles contre l'Ukraine depuis son invasion lancée par le président russe Vladimir Poutine en février 2022. Kiev accuse Moscou d'attaquer des zones résidentielles et de cibler des civils.

Dans la ville portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, deux personnes ont été tuées et au moins 13 autres ont été blessées, selon le chef de l'administration militaire locale, Serguiï Lyssak. Une frappe a notamment touché le toit d'une maternité.

Des images diffusées par les services d'urgence ukrainiens montrent des vitres brisées, des décombres à l'intérieur du bâtiment et des pompiers à l'œuvre sur le lieu de l'attaque.

Le toit d'une maternité endommagé par une attaque aérienne russe, à Odessa, le 28 mars 2026 en Ukraine ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

"Il n'y avait absolument aucun objectif militaire – il s'agissait d'actes de terrorisme purs et simples contre la vie des civils", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux à propos du bombardement d'Odessa.

Un port situé dans la région d'Odessa a également été endommagé par les frappes, plusieurs impacts ayant été enregistrés sur ses infrastructures, a annoncé l'autorité portuaire de l'État ukrainien.

La Russie a lancé 273 drones contre l'Ukraine pendant la nuit, dont 252 ont été abattus, a précisé samedi l'armée de l'air ukrainienne.

Plus au nord, à Kryvyï Rig, un homme a été tué lors d'une frappe matinale qui a touché une entreprise industrielle, selon Oleksandr Ganja, chef de l'administration régionale de Dnipro. Il a précisé que des incendies s'étaient déclarés sur le site.

- "Perte tragique" -

Dans la région de Poltava (centre), une personne a été tuée après que des drones russes ont frappé un bâtiment résidentiel et des installations industrielles, ont annoncé les autorités locales.

Des bâtiments détruits après une frappe aérienne russe à Odessa, le 28 mars 2026 en Ukraine ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

Selon l'entreprise publique Naftogaz, la victime est l'un de ses employés, qui travaillait comme opérateur sur un des sites touchés.

"Nous avons subi une perte tragique. Notre collègue, Roman Chmykhun, 55 ans, a été tué lors de l'une des attaques", a déclaré Naftogaz sur Telegram. "C'est le deuxième décès d'un des nôtres cette semaine".

L'entreprise a précisé que ses installations dans la région étaient visées "pour le troisième jour consécutif".

"Chaque frappe de ce type prouve que la Russie n'a aucune intention de mettre fin à cette guerre. C'est pourquoi tout relâchement de la pression sur elle est dangereux", a estimé Volodymyr Zelensky.

Côté russe, une attaque de drones ukrainiens a tué un enfant à Iaroslavl, au nord de Moscou et donc loin du front, selon le gouverneur local, Mikhaïl Ievraïev.

Les autorités russes ont affirmé que 155 drones ukrainiens avaient été interceptés et détruits pendant la nuit dans l'espace aérien russe.

Depuis le début de son invasion en février 2022, la Russie frappe quotidiennement l'Ukraine, occasionnant fréquemment des pertes civiles. Kiev a également intensifié ses attaques contre la Russie, dans un rayon de plus en plus large.