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Des frappes pakistanaises font quatre morts en Afghanistan
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 04:43

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Des frappes pakistanaises ont fait quatre morts et six blessés en Afghanistan, a dit mardi un responsable de la province afghane d'Helmand.

"Des frappes aériennes ont été menées par le régime militaire pakistanais contre deux maisons du district de Garmsir", a dit le responsable à Reuters.

"Selon un premier bilan, quatre personnes ont été tuées et six autres blessées. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants", a-t-il ajouté.

(Mohammad Yunus Yawar à Kaboul et Devika Nair à Bangalore; version française Camille Raynaud)

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