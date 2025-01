Des fans de Boca et de River rejouent le Superclásico sur GTA

Ah ces d’jeuns.

Des fans de Boca et de River rejouent le Superclásico… en se bastonnant sur GTA V . Des vidéos d’internautes argentins tournent sur Tiktok. Elles capturent des moments complètement dingues. On y voit des avatars cagoulés se battre, des coups de poing partout et des meurtres virtuels entre des supporters de Boca et d’autres de River. On voit un personnage, El Pipo , maillot floqué de Maradona et flingue dans la poche, semer la terreur dans la ville.…

UL pour SOFOOT.com