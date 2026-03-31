Des explosions entendues au Burundi sont accidentelles, dit l'armée

(Actualisé avec porte-parole de l'armée)

Plusieurs explosions ont retenti mardi à Bujumbura, principale ville du Burundi, ont déclaré des sources à Reuters.

Un porte-parole de l'armée locale a déclaré par la suite que ces explosions ont été causées par un court-circuit électrique dans un dépôt de munitions situé dans un camp militaire.

(David Lewis, rédigé par Bate Felix; version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)