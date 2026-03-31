 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des explosions entendues au Burundi sont accidentelles, dit l'armée
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 19:48

(Actualisé avec porte-parole de l'armée)

Plusieurs explosions ont retenti mardi à Bujumbura, principale ville du Burundi, ont déclaré des sources à Reuters.

Un porte-parole de l'armée locale a déclaré par la suite que ces explosions ont été causées par un court-circuit électrique dans un dépôt de munitions situé dans un camp militaire.

(David Lewis, rédigé par Bate Felix; version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank