Des élus du Congrès US déplorent l'absence d'aide aux Américains bloqués au P-O

Des élus du Congrès américain ont critiqué mardi le département d'Etat pour avoir exhorté les ressortissants américains présents au Moyen-Orient à évacuer la région trois jours après le début des bombardements israélo-américains en Iran, déclarant que cet avertissement tardif, alors que le trafic aérien est perturbé, montre un manque de préparation et de l'"incompétence".

Le département d'Etat américain a conseillé lundi soir aux ressortissants américains de quitter immédiatement 14 pays du Moyen-Orient, leur demandant d'utiliser "les moyens de transport commerciaux disponibles", sans une quelconque aide gouvernementale.

Séparément, l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem a dit dans un communiqué ne pas être en mesure de proposer de l'aide aux Américains désireux de quitter Israël.

"Les contribuables américains sont forcés à donner 3,8 MILLIARDS de dollars à Israël chaque année, et voilà que notre propre ambassade américaine à Jérusalem dit aux Américains bonne chance pour sortir de là, vous êtes livrés à vous-mêmes", a déclaré Marjorie Taylor Greene, jadis l'une des grandes figures du mouvement trumpiste MAGA avant sa querelle l'an dernier avec le président Donald Trump à propos de l'affaire Epstein.

"Cette trahison est incroyable", a ajouté sur les réseaux sociaux celle qui a quitté en novembre dernier son siège à la Chambre des représentants et qui est opposée de longue date à toute implication des Etats-Unis dans des guerres à l'étranger, comme une grande partie du mouvement MAGA.

Donald Trump a fait campagne par le passé en promettant de ne plus entraîner les Etats-Unis dans des guerres coûteuses et sanglantes à l'étranger, au contraire de certains de ses prédécesseurs.

La guerre déclenchée samedi par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël en Iran, qui a répliqué par des attaques à travers la région, a notamment perturbé le trafic aérien mondial, avec la fermeture de "pôles" du Golfe - dont l'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde, avec généralement plus d'un millier de vols par jour. Des dizaines de milliers de voyageurs sont bloqués et les prix des billets d'avion ont flambé.

"AUCUNE STRATÉGIE"

"Avertir les citoyens d'évacuer au troisième jour de cette guerre, quand l'espace aérien est fermé, est un signe évident qu'il n'y a AUCUNE stratégie ni planification de la part de l'administration Trump", a déclaré le sénateur démocrate Andy Kim sur le réseau social X.

"Les Américains ont désormais des options réduites pour évacuer, à un moment extrêmement dangereux, et sans aide gouvernementale. Cette administration lâche ses citoyens."

S'exprimant mardi devant les journalistes dans le Bureau ovale, au moment de s'entretenir avec le chancelier allemand Friedrich Merz en visite à la Maison blanche, Donald Trump a justifié l'absence de plans d'évacuation des ressortissants américains au Moyen-Orient par la vitesse avec laquelle les choses se sont produites.

Un représentant du département d'Etat américain a annoncé par la suite via le réseau social X que Washington s'activait pour affréter des vols militaires et des avions spécifiques pour évacuer les Américains, ajoutant que les services diplomatiques américains étaient en contact avec près de 3.000 d'entre eux.

Plus de 130 ressortissants américains ont déjà quitté Israël et une centaine d'autres devraient partir du pays mardi, a-t-il ajouté, précisant qu'environ 500 Américains étaient en contact avec le département pour quitter Israël.

La veille, un représentant américain avait fait savoir que le département d'Etat avait activé un groupe de travail chargé de gérer la situation, mettant sur pied une messagerie dédiée sur l'application WhatsApp, sans faire alors mention d'une quelconque aide gouvernementale pour l'évacuation des ressortissants américains.

"Donc le département d'Etat force tout le monde à quitter immédiatement la région, mais refuse également d'aider ces personnes à quitter la région", a déclaré mardi matin le sénateur démocrate Chris Murphy sur les réseaux sociaux. "De l'incompétence partout."

On ne connaît pas précisément pour l'heure le nombre total de ressortissants américains se trouvant au Moyen-Orient.

