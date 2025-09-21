 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Des élus américains en rare visite officielle en Chine
information fournie par Reuters 21/09/2025 à 12:54

(Actualisé avec citations après la rencontre)

Une délégation d'élus de la Chambre américaine des représentants a effectué dimanche une visite officielle en Chine, une première depuis 2019, dans un contexte de tentative d'apaisement des relations entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Cette délégation bipartisane emmenée par le représentant démocrate Adam Smith a rencontré le Premier ministre chinois, Li Qiang, à Pékin.

Ce dernier a jugé que cette visite devait contribuer à "briser la glace" entre les deux pays.

"Nos deux pays peuvent reconnaître qu'aussi bien la Chine que les Etats-Unis ont du travail à accomplir pour renforcer cette relation", a pour sa part déclaré Adam Smith au Premier ministre chinois.

"Nous avons besoin de davantage d'échanges de ce type et nous espérons, conformément à vos paroles, que cela brisera la glace", a-t-il ajouté.

Parmi divers sujets de tensions entre les deux pays, notamment l'application chinoise de vidéos TikTok, les Etats-Unis et la Chine sont engagés depuis des mois dans des négociations destinées à parvenir à un accord commercial pour éviter d'importants droits de douane réciproques.

Les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping ont eu vendredi un

entretien téléphonique

"constructif", selon Washington et Pékin.

(Ryan Woo, version française Bertrand Boucey)

