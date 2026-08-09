« Des efforts continus pour discréditer Gianni Infantino » : la FIFA crie au complot

Ça commence à transpirer de plus en plus du côté de Zurich… Alors que la FIFA peine à se sortir des remous provoqués par le projet de privatisation d’une société commerciale de l’instance internationale , initié puis finalement avorté par Gianni Infantino, voilà qu’elle a publié ce samedi un communiqué pour dénoncer ce qu’elle considère comme une entreprise de déstabilisation . Alors que l’UEFA ou encore la Fédération norvégienne de football ont demandé la démission du président de la FIFA, cette dernière défend farouchement l’Italo-Suisse.

« De fausses informations »

La FIFA entend notamment rappeler que le départ d’Infantino ne peut, selon elle, être décidé autrement que dans le respect de ses propres règles. Elle explique ainsi qu’elle « ne soutiendra, ne facilitera et ne tolérera aucun processus concernant l’élection du président de la FIFA qui serait incompatible avec lss statuts, ses procédures démocratiques et son cadre de gouvernance établi » . Elle rappelle que Gianni Infantino « a été élu démocratiquement » et qu’il a consacré « plus de 30 ans de sa vie professionnelle au football européen et mondial, contribuant à des changements importants dans le sport » . Qu’on canonise cet homme, vite !…

FL pour SOFOOT.com