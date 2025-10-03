Des drones signalés près de l'aéroport de Munich, les vols suspendus

(Précisions, contexte; photo à disposition)

L'aéroport allemand de Munich a déclaré avoir suspendu son trafic aérien après que des drones ont été signalés jeudi soir, provoquant l'annulation de dix-sept vols et perturbant les déplacements de près de 3.000 passagers, un incident qui survient après plusieurs intrusions de drones au Danemark et en Norvège la semaine dernière.

Quinze autres vols qui devaient arriver à Munich ont été détournés vers Stuttgart, Nuremberg, Vienne et Francfort, a précisé l'aéroport bavarois dans un communiqué.

Des représentants du contrôle aérien allemand ont restreint les opérations de l'aéroport de Munich jeudi à 22h18 (20h18 GMT) avant de les suspendre un peu plus tard dans la soirée après que plusieurs drones ont été aperçus.

Selon le site spécialisé Flightradar24, l'aéroport de Munich devait être fermé jusqu'à vendredi 04h59 (02h59 GMT).

Une première arrivée à l'aéroport de Munich est attendue à 05h25, d'après le site internet de l'aéroport, tandis que le premier vol au départ de la ville bavaroise est prévu à 05h50.

Munich était déjà sur le qui-vive cette semaine après qu'une alerte à la bombe et la découverte d'explosifs ont provoqué la fermeture temporaire de la Fête de la bière ("Oktoberfest").

Cet incident survient également alors que les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis en sommet informel pour discuter de propositions en vue de la mise en place d'un "

mur anti-drone

" destiné à protéger le continent après plusieurs intrusions au Danemark d'appareils non-identifiés.

Si Copenhague s'est gardé de dire qui il considérait comme responsable des incursions qui ont provoqué la semaine dernière la fermeture temporaire de plusieurs aéroports danois, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a laissé entendre qu'il pourrait s'agir de Moscou.

La Russie nie toute implication dans les incidents survenus au Danemark. Le président russe Vladimir Poutine a ironisé jeudi sur les accusations de responsables européens, déclarant malicieusement qu'il n'enverrait plus de drones dans l'espace aérien danois.

(Gnaneshwar Rajan à Bangalore; version française Jean Terzian)