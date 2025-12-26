 Aller au contenu principal
Des drones russes endommagent trois bateaux dans le sud de l'Ukraine, dit Kyiv
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 09:26

Des drones russes ont endommagé trois navires au cours de la nuit dans des ports des régions d'Odessa et de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré vendredi le vice-Premier ministre ukrainien.

Ces attaques n'ont pas fait de victimes mais elles ont entraîné des coupures d'électricité et aussi endommagé des entrepôts civils dans la région d'Odessa, a ajouté Oleksiy Kouleba sur la messagerie Telegram.

Les navires touchés battaient pavillon de Slovaquie, des Palaos et du Liberia.

Les autorités ukrainiennes accusent la Russie, qui multiplie les attaques aériennes dans la région d'Odessa, de vouloir priver l'Ukraine d'un accès à la mer Noire.

Oleksiy Kouleba a aussi fait état d'une attaque de drones russes contre la gare de Kovel, dans le nord-ouest de l'Ukraine à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne. Une locomotive et un wagon de transport de marchandises ont été endommagés, a-t-il dit.

La Russie ne s'est pas exprimée sur le sujet.

(Yuliia Dysa, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

