Des dizaines de morts au Pakistan après des attaques de rebelles baloutches

par Saleem Ahmed et Ariba Shahid

Les forces de sécurité pakistanaises ont tué 145 activistes au cours d'une bataille de près de deux jours dans la province du Baloutchistan à la suite d'attaques coordonnées revendiquées par les séparatistes de l'Armée de libération du Baloutchistan ayant fait près de 50 morts, ont déclaré dimanche les autorités.

Les assaillants, vêtus comme de simples civils, sont entrés samedi dans des hôpitaux, des écoles, des banques et sur des marchés avant d'ouvrir le feu ou de se faire exploser, a dit le vice-ministre pakistanais de l'Intérieur, Talal Chaudhry.

"Dans chacun des cas, les assaillants sont arrivés habillés comme des civils et ont pris pour cible sans distinction des gens ordinaires travaillant dans des boutiques", a déclaré Talal Chaudhry, affirmant en outre que des civils avaient été utilisés comme boucliers humains.

L'Armée de libération du Baloutchistan, organisation interdite, a revendiqué ces attaques présentées comme une opération coordonnée contre les forces de sécurité pakistanaises dans cette région de l'ouest du Pakistan.

A Quetta, la capitale provinciale, on pouvait voir dimanche des véhicules calcinés dans un commissariat, des portes de bâtiments criblées de balles et des rues barrées de bandeaux jaunes y interdisant l'accès, tandis que les forces de sécurité multipliaient les patrouilles et limitaient les déplacements des habitants.

Sarfraz Bugti, le préfet ("chief minister") du Baloutchistan, a avancé un bilan de 31 civils et 17 membres des forces de sécurité tués dans ces attaques. L'armée pakistanaise a dit que 92 activistes avaient été tués samedi et 41 vendredi.

D'après des responsables pakistanais, les attaques des rebelles ont été lancées quasi simultanément dans les districts de Quetta, Gwadar, Mastung et Noshki.

L'Armée de libération du Baloutchistan affirme avoir tué 84 membres des forces de sécurité pakistanaises et en avoir capturé 18 autres.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette affirmation auprès d'une source indépendante et l'armée pakistanaise n'a pas répondu à une demande de commentaire.

(Saleem Ahmed à Quetta et Ariba Shahid à Karachi, avec Hritam Mukherjee à Bangalore, version française Bertrand Boucey)