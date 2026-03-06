Des combattants d'élite du Hezbollah retournent au combat contre Israël - sources

Le Hezbollah a redéployé des combattants de son unité d'élite au sud du Liban pour combattre l'armée israélienne, après les avoir retirés de la zone frontalière à l'issue de la guerre en 2024, ont déclaré trois sources libanaises informées.

Les membres de la force Radwan ont reçu pour instruction de bloquer l'avancée des chars israéliens, notamment en direction du village de Khiam, ont précisé les sources. Des combats étaient signalés dans ce secteur vendredi matin.

Le Hezbollah a rouvert les hostilités lundi en tirant des roquettes et des drones en direction d'Israël en soutien à son parrain iranien. Israël a riposté en bombardant massivement le Liban-Sud, la plaine de la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth, fiefs du mouvement chiite, et a ordonné à la population libanaise de se retirer au nord du fleuve Litani.

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a déclaré mercredi dans un discours télévisé que le groupe lutterait contre ce qu'il a qualifié de plan israélien "d'occupation et d'expansion". "Pour nous, il s'agit d'une défense existentielle", a-t-il dit.

Les combattants de la force Radwan avaient quitté le Liban-Sud, en particulier la zone située entre le fleuve Litani et la frontière avec Israël, après un cessez-le-feu négocié par les États-Unis en 2024, ont indiqué les sources.

Le Hezbollah a attaqué Israël lundi a partir de positions au nord du Litani, a déclaré le président libanais Joseph Aoun.

Les sources n'ont pas précisé combien de combattants d'élite sont retournés au combat dans la zone frontalière. Le mouvement chiite a subi de lourdes pertes lors de la guerre de 2024.

Ni l'armée israélienne, ni les autorités libanaises n'ont fait de commentaire à ce sujet pour le moment.

Tsahal a indiqué mercredi que deux de ses soldats avaient été blessés dans le sud du Liban, les premiers depuis le début de l'offensive en cours, à la suite de tirs de missiles antichars.

(Laila Bassam à Beyrouth, avec la contribution de Maya Gebeily à Beyrouth et Rami Ayyub à Jérusalem, rédigé par Tom Perry ; version française Tangi Salaün)