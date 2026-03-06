Plus de 100.000 personnes déplacées en raison du conflit entre l'Afghanistan et le Pakistan, selon l'Onu

Le logo des Nations unies

par Mohammad Yunus Yawar

L'Onu a déclaré que plus de ‌100.000 personnes ont été contraintes à se déplacer en raison du conflit entre l'Afghanistan et le Pakistan qui dure depuis plus d'une ​semaine.

Le conflit a débuté la semaine dernière avec des frappes aériennes pakistanaises en Afghanistan qui, selon Islamabad, visaient des bastions militants. L'Afghanistan a qualifié ces frappes de violation de sa souveraineté et a annoncé des opérations de représailles.

Les deux pays d'Asie du Sud ​ne montrent aucun signe de rapprochement dans ce qui constitue leur pire conflit depuis des années et alors que la région est également confrontée aux frappes israélo-américaines contre l'Iran, ​qui partage des frontières avec l'Afghanistan et le Pakistan.

Les combats ont ⁠notamment donné lieu à des frappes aériennes pakistanaises contre des installations gouvernementales talibanes, telles que la base aérienne de ‌Bagram, au nord de Kaboul, la capitale afghane.

"La situation en Afghanistan et au Pakistan reste tendue en raison du conflit actif le long de la frontière", a déclaré l'agence des Nations unies pour les réfugiés, ​ajoutant qu'environ 115.000 personnes en Afghanistan et ‌3.000 au Pakistan auraient fui leurs domiciles.

Le ministère afghan de la Défense a déclaré que les ⁠forces talibanes avaient frappé des installations militaires pakistanaises dans plus d'une vingtaine d'endroits le long de la frontière de 2.600 km, détruisant 14 postes et abattant un drone.

Il a ajouté que sept civils afghans et trois combattants taliban avaient été tués au cours ⁠des combats nocturnes.

Le ministère de ‌la Défense taliban a déclaré avoir également frappé une base militaire dans la province du Baloutchistan, dans ⁠le sud-ouest du Pakistan. Reuters n'a pas pu vérifier cette frappe et l'armée pakistanaise n'a signalé aucun dégât dans la région.

Des ‌sources sécuritaires pakistanaises ont déclaré avoir mené des opérations terrestres et aériennes contre des cibles militaires, notamment à Kandahar, ⁠fief taliban, et avoir détruit plusieurs postes-frontières afghans.

Les deux camps ont régulièrement déclaré avoir infligé ⁠de lourds dommages à l'autre ‌et tué des centaines de soldats de l'opposition, sans fournir de preuves. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations.

La ​mission des Nations unies en Afghanistan a déclaré que 56 civils ‌avaient été tués dans le pays et 128 blessés depuis le début des combats. Le gouvernement taliban a déclaré que 110 civils avaient été tués.

Le Pakistan ​a rejeté ces deux chiffres, affirmant qu'il ne visait que les militants et les infrastructures de soutien.

Plusieurs pays ont proposé de négocier une trêve, le dernier en date étant la Turquie, bien que la guerre en Iran a détourné l'attention de la ⁠plupart des États du Golfe qui s'étaient engagés dans cette voie.

Le porte-parole du gouvernement pakistanais, Mosharraf Zaidi, a déclaré qu'aucune discussion n'était en cours pour mettre fin au conflit.

"Il n'y a rien à discuter. Il n'y aura ni dialogue ni pourparlers", a déclaré Mosharraf Zaidi à la télévision publique pakistanaise. "Le terrorisme en provenance d'Afghanistan doit cesser - c'est le problème de l'Afghanistan. La responsabilité du Pakistan est de protéger ses citoyens."

(Reportage de Mohammad Yunus Yawar à Kaboul et Aftab Awan à Torkham, rédigé par Saad Sayeed ; version ​française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)