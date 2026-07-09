Des chiffres "éloquents" : les fraudes à l'assurance détectées ont approché le milliard d'euros en 2025

Ces données ont été communiquées par l'Agence de lutte contre la fraude à l'assurance.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le montant des fraudes à l'assurance détectées par les compagnies a augmenté de 4,9% pour atteindre 946,3 millions d'euros en 2025, a indiqué jeudi 9 juillet l'Agence de lutte contre la fraude à l'assurance (Alfa), qui fait face à "des fraudes de plus en plus sophistiquées".

"Les résultats consolidés sont éloquents", précisent dans leur introduction les auteurs du rapport annuel de l'Alfa, consulté par l'AFP et rendu public par le journal économique Les Echos.

Selon l'agence, le montant proche du milliard d'euros illustre "l'ampleur du phénomène" mais également "l'efficacité des mécanismes de détection déployés par les adhérents."

L'analyse, fruit des remontées des principaux assureurs français, porte sur l'assurance dommages (habitation, automobile...), l'assurance santé, la prévoyance et l'assurance-vie.

Dans le détail, l'assurance IARD (incendie, accidents et risques divers) représente les deux tiers du montant fraudé, soit 626,6 millions d'euros (-0,6% sur un an).

Les fraudeurs ont recours principalement à de fausses déclarations (sinistres fictifs, véhicules maquillés, accidents simulés...), la fraude documentaire (faux justificatifs, ordonnances falsifiées, photos modifiées à l'aide de l'intelligence artificielle...) et la surestimation de leur préjudice.

Les moyens de détection face à l'ingéniosité des fraudeurs

Les branches prévoyance, santé (principalement en optique et en dentaire) et vie ont quant à elles vu leur montant total de fraude augmenter de respectivement 25,8%, 11,8% et 101,7%.

Le taux de fraude, c'est-à-dire le rapport entre le montant des fraudes et le montant des prestations payées, s'élève à 1,27%, toujours selon l'Alfa.

L'assureur ne décaisse pas de remboursement s'il identifie la fraude à temps, sinon il engage une action de recouvrement sur les prestations versées à tort. "La montée en puissance des fraudeurs et l'ingéniosité de leurs techniques imposent de nouveaux défis à l’ensemble de l'écosystème assurantiel", souligne le rapport de l'Alfa.

L'Agence consolide chaque année, sur base volontaire, les données de lutte anti-fraude de ses adhérents, parmi les quelque 19 des 20 plus grands groupes d’assurances. Le montant remonté ne reste qu'un fragment de la fraude effective, estimée à 2,5 milliards d'euros par l'Alfa.