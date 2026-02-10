 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des chiens robots utilisés lors de la Coupe du monde 2026 ?
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 10:03

Des chiens robots utilisés lors de la Coupe du monde 2026 ?

Des chiens robots utilisés lors de la Coupe du monde 2026 ?

Non, ce n’est pas un épisode de Black Mirror. Les autorités de Guadalupe ont annoncé lundi que des chiens robots vont aider la police mexicaine lors de la Coupe du monde de football . Ces machines à quatre pattes seront déployées « en cas de grabuge » , a déclaré Hector Garcia, le maire de la ville, où se situe l’ Estadio Monterrey , l’un des 16 stades de la compétition qui accueillera quatre matchs du tournoi.

2,5 millions de pesos dépensés

La municipalité a décidé d’acheter quatre exemplaires de ces chiens robots. Leur but ? « Aider la police en intervenant en premier […] afin de protéger l’intégrité physique des agents. » Lors de la conférence de presse, la municipalité a dévoilé qu’elle avait déboursé 2,5 millions de pesos (120 000 euros) pour les acquérir.

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank