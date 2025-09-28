Des chars sillonnent Gaza, le Hamas dit avoir perdu le contact avec deux otages

(Actualisé avec Netanyahu §10-11)

Des chars israéliens ont pénétré dimanche dans les quartiers résidentiels de la ville de Gaza, alors que les autorités sanitaires locales ont signalé des dizaines d'appels désespérés d'habitants dans le besoin.

Selon des témoins et des médecins, les chars israéliens ont intensifié leurs incursions dans les quartiers de Sabra, Tel Al Hawa, Sheikh Radwan et Al Naser, se rapprochant du coeur et des zones occidentales de la ville de Gaza, où des centaines de milliers de personnes se sont réfugiées.

La branche armée du Hamas a annoncé dans l'après-midi avoir perdu le contact avec deux otages lors d'opérations militaires israéliennes dans deux quartiers de Gaza.

Les brigades Al Qassam ont également appelé l'armée israélienne à retirer ses troupes de Sabra et Tel Al Hawa, au sud-est du centre de la ville de Gaza, et à suspendre ses vols au-dessus de la zone pendant 24 heures à partir de 15h00 GMT afin de pouvoir récupérer les deux otages.

Tsahal n'a pas directement répondu à cette demande, mais a clairement indiqué qu'elle n'avait aucune intention de stopper son avancée, publiant un communiqué ordonnant à tous les habitants de certains quartiers de la ville de Gaza, y compris de Sabra, de quitter les lieux. L'armée israélienne a ajouté qu'elle s'apprêtait à attaquer des cibles du Hamas et à raser des bâtiments dans la zone.

Israël a lancé son offensive terrestre sur la ville le 16 septembre après des semaines de frappes intenses sur le centre urbain qui ont forcé des centaines de Palestiniens à fuir, même si beaucoup d'entre eux sont restés sur place.

Le Hamas, dont Israël exige la reddition, a déclaré dimanche n'avoir reçu aucune nouvelle proposition des médiateurs, après que le président américain Donald Trump a évoqué vendredi un "accord sur Gaza".

Donald Trump doit rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison blanche lundi.

TRUMP PROMET "QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL"

"Nous avons une véritable chance de grandeur au Moyen-Orient. Tout le monde est partant pour quelque chose de spécial, une première historique. Nous allons y arriver", a déclaré dimanche le président américain dans un message publié sur son réseau Truth Social.

Benjamin Netanyahu, lors d'une interview accordée à Fox News, a déclaré qu'une amnistie pour les dirigeants du Hamas pourrait être envisagée dans le cadre d'un accord.

"Les détails doivent encore être précisés. Mais comme je l'ai déjà dit, si des dirigeants - par exemple ceux du Hamas - quittent le pays, s'ils mettent fin à la guerre et libèrent tous les otages, alors oui, nous les laisserons partir", a-t-il déclaré.

Un porte-parole de l'ambassade américaine en Israël a fait savoir que l'ambassadeur Mike Huckabee se rendrait en Égypte pour rencontrer des responsables du pays "dans le cadre de consultations diplomatiques régulières menées entre les ambassades américaines dans la région".

L'Égypte fait partie des pays qui jouent un rôle de médiateur entre Israël et le Hamas.

Le Service civil d'urgence de Gaza a déclaré samedi soir qu'Israël avait rejeté 73 demandes envoyées via des organisations internationales pour secourir des Palestiniens blessés dans la ville de Gaza.

Les autorités israéliennes n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Au cours des dernières 24 heures, l'armée de l'air a frappé 140 cibles militaires à travers Gaza, y compris des militants et ce qu'elle a décrit comme des infrastructures militaires, a déclaré l'armée.

AU MOINS 77 PALESTINIENS TUÉS EN 24H

Au moins cinq personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne dans le quartier d'Al Naser à Gaza, selon les autorités sanitaires locales. Les médecins ont également fait état de 16 décès supplémentaires lors de frappes contre des maisons dans le centre de Gaza, portant le bilan à au moins 21 morts dimanche.

Le ministère de la Santé de Gaza a en outre déclaré dimanche dans un communiqué qu'au moins 77 personnes avaient été tuées par des tirs israéliens au cours des dernières 24 heures.

Le siège militaire israélien a provoqué une catastrophe humanitaire à Gaza. Quatre établissements de santé de la ville de Gaza ont fermé ce mois-ci, a annoncé l'Organisation mondiale de la Santé. Certains centres de malnutrition ont également cessé leur activité, selon l'ONU.

Le Programme alimentaire mondial estime qu'entre 350.000 et 400.000 Palestiniens ont fui la ville de Gaza depuis août, mais des centaines de milliers y sont restés.

L'armée israélienne estimait à environ un million le nombre de Palestiniens présents à Gaza le mois dernier.

Israël a commencé son assaut sur Gaza il y a près de deux ans après une attaque menée par le Hamas qui a tué environ 1.200 personnes et fait 251 otages, selon les chiffres israéliens.

Depuis lors, les forces israéliennes ont tué plus de 66.000 personnes selon les autorités sanitaires de Gaza.

(Reportage Nidal al-Mughrabi au Caire, avec Steven Scheer et Alexander Cornwell à Jérusalem, Steve Holland à Washington et Brendan O'Brien à Chicago, version française Elizabeth Pineau et Benjamin Mallet)