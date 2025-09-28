Des chars sillonnent Gaza, de nombreux blessés pris au piège selon les médecins

Des chars israéliens ont pénétré dimanche dans les quartiers résidentiels de la ville de Gaza, alors que les autorités sanitaires locales ont signalé des dizaines d'appels désespérés d'habitants dans le besoin.

Selon des témoins et des médecins, les chars israéliens ont intensifié leurs incursions dans les quartiers de Sabra, Tel Al-Hawa, Sheikh Radwan et Al-Naser, se rapprochant du cœur et des zones occidentales de la ville de Gaza, où des centaines de milliers de personnes se sont réfugiées.

L'armée israélienne a lancé son offensive terrestre sur la ville de Gaza le 16 septembre, après des semaines de frappes intenses sur le centre urbain qui ont forcé des centaines de Palestiniens à fuir, même si beaucoup d'entre eux sont restés sur place.

Le Hamas, dont Israël exige la reddition, a déclaré dimanche n'avoir reçu aucune nouvelle proposition des médiateurs, après que le président américain Donald Trump a évoqué vendredi un « accord sur Gaza ».

Donald Trump doit rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche lundi.

Un porte-parole de l'ambassade américaine en Israël a fait savoir que l'ambassadeur Mike Huckabee se rendrait en Égypte pour rencontrer des responsables égyptiens « dans le cadre de consultations diplomatiques régulières menées entre les ambassades américaines dans la région ».

L’Égypte fait partie des pays qui jouent un rôle de médiateur entre Israël et le Hamas.

Le Service civil d'urgence de Gaza a déclaré samedi soir qu'Israël avait rejeté 73 demandes envoyées via des organisations internationales pour secourir des Palestiniens blessés dans la ville de Gaza.

Les autorités israéliennes n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Au cours des dernières 24 heures, l'armée de l'air a frappé 140 cibles militaires à travers Gaza, y compris des militants et ce qu'elle a décrit comme des infrastructures militaires, a déclaré l'armée.

Au moins cinq personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne dans le quartier d'Al Naser à Gaza, selon les autorités sanitaires locales. Les médecins ont signalé 16 décès supplémentaires lors de frappes contre des maisons dans le centre de la ville, portant le bilan des victimes à au moins 21 dans la seule journée de dimanche.

Le siège militaire israélien a provoqué une catastrophe humanitaire à Gaza. Quatre établissements de santé de la ville de Gaza ont fermé ce mois-ci, a annoncé l'Organisation mondiale de la Santé. Certains centres de malnutrition ont également cessé leur activité, selon l'ONU.

Le Programme alimentaire mondial estime qu'entre 350.000 et 400.000 Palestiniens ont fui la ville de Gaza depuis août, mais des centaines de milliers y sont restés.

L'armée israélienne estimait à environ un million le nombre de Palestiniens présents à Gaza le mois dernier.

Israël a commencé son assaut sur Gaza il y a près de deux ans après une attaque menée par le Hamas qui a tué environ 1.200 personnes et fait 251 otages, selon les chiffres israéliens.

Depuis lors, les forces israéliennes ont tué plus de 65.000 personnes selon les autorités sanitaires de Gaza.

(Reportage de Nidal al-Mughrabi au Caire, avec Steven Scheer et Alexander Cornwell à Jérusalem. Version française Elizabeth Pineau)