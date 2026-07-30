Des bombardements russes font 9 morts en Ukraine, un projectile s'écrase en Pologne

(Actualisé avec nouveau bilan, missile nord-coréen)

par Olena Harmash et Andriy Perun

La Russie a pilonné l'Ukraine avec des dizaines de missiles et des centaines de drones dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant neuf morts dont six à Kryvyi Rih, ville natale du président Volodimir Zelensky qui a une nouvelle fois exhorté les alliés de Kyiv à lui venir en aide pour faire face à une pénurie de missiles antiaériens.

Moscou a tiré plus de 70 missiles et quelque 280 drones, a déclaré le chef de l'Etat ukrainien. Selon l'armée de l'air, la capitale ukrainienne et la région occidentale de Lviv, frontalière avec la Pologne, ont été les principales cibles de l'attaque.

La Pologne, membre de l'Otan, qui a déployé des avions de chasse pour protéger son espace aérien, a déclaré qu'un projectile s'était écrasé dans un champ dans la province de Lublin (est), creusant un cratère d'environ 10 mètres de large, et qu'une enquête était en cours pour l'identifier.

"Tout indique qu'il s'agissait d'un missile balistique russe Kh-101 mais nous voulons être certains à 100% du type de missile et de qui l'a lancé", a déclaré le Premier ministre polonais Donald Tusk, qui a présidé une réunion d'urgence.

"Il n'y a pas eu de menace directe car le missile a atterri dans une zone inhabitée. Nous étions prêts à l'abattre s'il avait poursuivi sa trajectoire", a-t-il ajouté. "Il n'y a aucune raison de penser que la Pologne était visée", a-t-il dit par la suite.

A Kryvyi Rih, dans la région de Dnipropetrovsk (sud), six personnes dont trois enfants ont été tuées et huit autres blessées par un tir direct de missile balistique, a déclaré le chef du conseil de défense local, Oleksandr Vilkoul.

DES ENFANTS TUÉS

Le missile, tiré de Voronej, s'est écrasé sur la maison d'une famille nombreuse et le bilan pourrait encore s'alourdir. Volodimir Zelensky a déclaré que cinq enfants étaient portés disparus.

"Des fragments de corps humains ont été retrouvés sous les décombres, et seul un examen médico-légal pourra déterminer à qui ils appartiennent au sein de la famille", a-t-il dit.

Deux sources, dont une militaire, ont dit à Reuters que le missile qui a détruit l'habitation était vraisemblablement un missile nord-coréen à courte portée.

Une journée de deuil a été décrétée vendredi dans la ville.

Une personne a été également tuée à Poltava (centre), une autre à Kyiv et enfin une dernière à Lviv (ouest), ont rapporté les autorités locales.

Dans la capitale, où les sirènes d'alerte aérienne ont retenti pendant plus de cinq heures durant la nuit, de nombreux habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro.

L'armée de l'air ukrainienne a précisé avoir abattu 55 missiles et 265 drones. Mais sur un total de 9 missiles balistiques, un seul a pu être détruit. Onze missiles et 17 drones ont atteint leurs cibles sur 20 sites, a précisé Volodimir Zelensky en postant des images de maisons détruites, d'incendies et de secouristes déblayant des décombres.

L'Ukraine continue de souffrir d'un manque critique de missiles intercepteurs, a ajouté le président ukrainien, affirmant que seul "l'extraordinaire savoir-faire" des unités de défense aérienne avait permis de sauver des vies.

WILDBERRIES À NOUVEAU VISÉE

Les missiles intercepteurs américains Patriot sont les seuls de l'arsenal ukrainien à pouvoir abattre les missiles balistiques russes, mais ce système d'arme commence à manquer dans les arsenaux américains en raison de son utilisation à haute intensité dans la guerre au Moyen-Orient par l'armée américaine et ses alliés du Golfe.

"La France condamne avec la plus grande fermeté les frappes russes qui ont tué des civils en Ukraine, ainsi que la violation de l'espace aérien polonais", a déclaré Emmanuel Macron sur X.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dénoncé une "inacceptable violation" de l'espace aérien de l'Union européenne en Pologne. "Pour mettre fin à cela, nous aidons l'Ukraine à gagner cette guerre de toutes les manières possibles", a-t-elle dit sur X.

La Commission a parallèlement annoncé le déblocage de 3,47 milliards d'euros à l'Ukraine afin de financer l'achat de nouveaux drones, missiles et avions de combat suédois Gripen.

Cette somme fait partie du prêt de 90 milliards d'euros approuvé en avril dernier par l'UE. Au total, a précisé un porte-parole de la Commission, 8,5 milliards d'euros ont déjà été versés à Kyiv et Bruxelles prévoit de transférer 28 milliards d'euros à l'Ukraine pour ses besoins de défense d'ici la fin de l'année.

Le ministère russe de la Défense a déclaré jeudi que ses forces avaient pris pour cible des sites militaires dans les régions de Lviv, Kyiv et Dnipropetrovsk, ainsi que trois navires de commerce.

En Russie, à Penza, dans l'ouest du pays, un entrepôt de l'entreprise de commerce en ligne Wildberries a pris feu à la suite d'une attaque ukrainienne au drone, a déclaré le gouverneur régional Oleg Melnichenko sur Telegram. Une personne a été blessée tandis qu'environ 200 ont été évacuées du site.

Un incendie s'est déclaré sur un autre site de Wildberries, à Sarapoul dans la république d'Oudmourtie, à l'ouest de l'Oural, à la suite d'une attaque de drone, a dit l'entreprise, devenue une cible fréquente des attaques lancées par Kyiv.

Des drones ont également attaqué le port de Taman, dans la région russe de Krasnodar, face à la péninsule de Crimée, ont déclaré les autorités russes. Selon une source des marchés agricoles, un grand terminal d'exportations céréalières a subi d'importants dommages.

Le commandant des forces de drones ukrainiennes, Robert Brovdi, a de son côté annoncé sur Telegram que l'Ukraine avait frappé quatre navires pétroliers russes en mer Noire et en mer d'Azov. Au total, a-t-il dit, 205 tankers ont été ciblés au cours des trois dernières semaines.

(Jekaterīna Golubkova et Oleksandr Kozhukhar; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse, édité par Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet)