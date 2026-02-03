 Aller au contenu principal
Des bateaux armés tentent d'intercepter un navire dans le détroit d'Ormuz, selon l'UKMTO
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 17:23

(Actualisé avec la réaction des responsables iraniens)

Des bateaux armés ont tenté d'intercepter un navire à 16 milles nautiques (29,6 km) au nord d'Oman, a déclaré mardi l’agence britannique des opérations maritimes commerciales (UKMTO).

L'UKMTO dit enquêter sur l’incident, survenu dans le dispositif de séparation du trafic entrant du détroit d’Ormuz.

De nombreux petits navires armés ont tenté de contacter le bateau par radio VHF, mais celui-ci a ignoré les demandes et a poursuivi sa route comme prévu, selon l'agence.

L’agence semi-officielle iranienne Fars a cité mardi des responsables iraniens, sous couvert d'anonymat,  déclarant  qu’un navire était entré dans les eaux territoriales iraniennes sans les autorisations légales nécessaires.

Il a été averti et a quitté la zone "sans qu’aucun incident de sécurité particulier ne se produise", ont-il précisé.

Le détroit d’Ormuz relie le golfe Persique au golfe d’Oman et à la mer d’Arabie.

L’Arabie saoudite, l’Iran, les Émirats arabes unis, le Koweït et l’Irak, tous membres de l'Opep, exportent l’essentiel de leur pétrole brut via ce passage, principalement à destination de l’Asie.

Trois navires, deux en 2023 et un en 2024, ont été saisis par l'Iran à proximité ou dans le détroit. Certaines de ces saisies ont fait suite à des saisies américaines de pétroliers liés à l'Iran.

(Reportage de Tala Ramadan ; Version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

Proche orient
