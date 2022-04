Des bactéries pourraient révolutionner le traitement du cancer de la prostate

C'est une découverte majeure pour le monde médical, d'ores et déjà qualifiée de « révolution ». Des scientifiques ont identifié des bactéries potentiellement liées au cancer de la prostate, selon une étude rapportée par The Guardian . Bien que la nouvelle soit certifiée, ils ne savent pas si ces microbes sont à l'origine du cancer même. Si c'est le cas, ils pourraient sauver des milliers de vies. Des chercheurs de l'Université d'East Anglia, à Norwich en Angleterre, ont effectué de minutieuses analyses génétiques sur l'urine et le tissu prostatique de plus de 600 hommes, atteints ou non de cette pathologie. En conclusion de son étude, l'équipe de scientifique a indiqué avoir trouvé cinq espèces de bactéries liées à la progression rapide de la maladie.

L'étude n'est actuellement pas en mesure de prouver que les bactéries entraînent ou exacerbent le cancer de la prostate. Si les travaux en cours confirment leur rôle, les chercheurs pourront développer des tests pour identifier les hommes les plus à risque et potentiellement trouver des antibiotiques pour prévenir cette maladie, la plus courante chez les individus masculins, qui fait chaque année des milliers de morts.

Chlordécone : le cancer de la prostate reconnu comme maladie professionnelle

« Ce serait une énorme percée »

« Si on savait avec certitude qu'une espèce de bactérie causait le cancer de la prostate, on pourrait trouver

... Source LePoint.fr