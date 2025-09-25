 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Des attaques russes privent 70.000 personnes d'électricité à Tchernihiv, selon l'Ukraine
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 16:58

Des attaques russes ont entraîné des coupures d'électricité affectant au moins 70.000 personnes dans la région de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, ont indiqué des responsables, alors que Moscou cible à nouveau les infrastructures énergétiques du pays avant l'hiver.

Environ 29.000 personnes ont subi des coupures de courant à Tchernihiv et dans le district environnant, ainsi que 43.000 personnes dans la ville de Nijyn, a indiqué l'opérateur régional du réseau de distribution d'électricité sur Telegram.

Des travaux visant à rétablir l'électricité sont en cours, a-t-il ajouté.

Dans la nuit, les troupes russes ont pris pour cibles des installations énergétiques à Vinnytsia, perturbant les flux d'électricité dans certaines parties de cette ville du centre de l'Ukraine et provoquant des incendies.

Depuis plus de trois ans et demi d'invasion à grande échelle, la Russie a ciblé à plusieurs reprises le système énergétique de l'Ukraine avant l'automne et l'hiver. Moscou a intensifié les frappes de ce type au cours des dernières semaines.

Les troupes russes ont également lancé des attaques "systématiques" contre les chemins de fer ukrainiens depuis cet été, a déclaré le directeur général de la compagnie ferroviaire publique.

(Rédigé par Yuliia Dysa, version française Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Défense
