Des attaques russes font un mort et plus de 30 blessés en Ukraine, selon Kyiv

* Des attaques via des drones et frappes aériennes - Kyiv

* Odessa, Dnipro et Zaporijjia visées par ces attaques

* La Russie affirme avoir abattu des drones ukrainiens

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La Russie a lancé des drones, mené des frappes aériennes et procédé à des tirs d'artillerie contre l'Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi, visant des villes comme Odessa, dans le sud, et Dnipro, dans le sud-est, au cours d'une offensive qui a fait un mort et plus de 30 blessés, ont déclaré lundi des responsables ukrainiens.

Ces drones ont touché des immeubles résidentiels, une école et une crèche à Odessa, grande ville portuaire sur la mer Noire, a déclaré Serhi Lysak, le chef de l'administration militaire locale, sur la messagerie Telegram.

Un garçon de 11 ans et un homme de 59 ans ont été blessés lors de cette attaque, a-t-il ajouté.

La ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, a été touchée par des missiles, qui ont fait 18 blessés, dont deux enfants, une fillette de deux ans et un garçon de 10 ans, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Hanja, sur Telegram.

Dans la région de Zaporijjia, également dans le sud-est, trois personnes ont été blessées, a dit le gouverneur régional, Ivan Fedorov, sur Telegram.

Des attaques dans la région de Kherson, dans le sud, ont fait un mort et neuf blessés, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Prokoudine, sur Telegram.

En Russie, des drones ont été abattus pendant la nuit au-dessus de régions comme Rostov et Belgorod, dans le sud, a rapporté l'agence de presse Interfax, citant le ministère russe de la Défense.

Des responsables russes ont fait état dimanche d'au moins quatre morts, dont trois dans la région de Moscou, à la suite de la plus importante attaque de drones ukrainienne contre la capitale russe depuis plus d'un an.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante ces informations. Les deux pays démentent prendre délibérément pour cible des civils.

(Rédigé par Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)