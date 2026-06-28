Des attaques russes font quatre morts en Ukraine, selon les autorités locales

Des attaques russes ont fait au moins quatre morts dimanche dans le sud-est et le nord-est de l'Ukraine, ont fait savoir des responsables régionaux.

Des frappes sur la ville de Zaporijia, dans le sud-est du pays, ont fait deux morts et 16 blessés, a annoncé le gouverneur régional Ivan Fedorov sur Telegram. Des photos publiées en ligne par le gouverneur montrent un immeuble en flammes et des quartiers entiers réduits à l'état de ruines.

Dans la région frontalière de Kharkiv, fréquemment ciblée par les Russes, une frappe de missile sur la ville de Zmiiv a tué une personne et en a blessé huit, dont deux enfants, selon le gouverneur régional Oleh Syniehubov.

La police de la région de Kharkiv a également indiqué qu'un agent avait été tué alors qu'il tentait d'organiser l'évacuation des habitants d'une autre localité plus au nord.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les informations provenant des deux parties. La Russie et l'Ukraine nient toutes deux prendre délibérément pour cible des civils dans ce conflit qui dure depuis plus de quatre ans.

(Reportage de Ron Popeski et Bogdan Kochubey ; Version française Elizabeth Pineau)