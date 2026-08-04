Des attaques de drones ukrainiennes font six morts en Russie - autorités

Des attaques de drones menées par l'Ukraine en Russie dans la nuit de lundi à mardi ont fait six morts et neuf blessés et endommagé des entrepôts près de Moscou et Saint-Pétersbourg, rapportent les autorités russes.

Cinq personnes sont mortes et six ont été blessées par des frappes dans la région de Moscou, où un entrepôt a pris feu avant que l'incendie ne soit maîtrisé, a déclaré le gouverneur Andreï Vorobiov sans autres détails.

Un autre entrepôt a été pris pour cible par des drones près de Saint-Pétersbourg et une personne a été blessée, a dit le gouverneur régional Alexandre Drozdenko sur l'application de messagerie Telegram.

Wildberries, spécialiste russe de la vente en ligne et cible fréquente de bombardements ukrainiens ces dernières semaines, a déclaré que l'un de ses entrepôts avait pris feu près de Saint-Pétersbourg, sans faire de victime.

La Finlande, membre de l'Otan, a brièvement restreint le trafic aérien dans l'est du golfe de Finlande, a déclaré l'armée finlandaise sur le réseau social X.

Une femme a été tuée et deux autres personnes ont été blessées dans l'oblast de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, selon les autorités régionales.

En Ukraine, deux enfants et une femme âgée ont été tués par des bombardements russes sur la ville de Soumy, dans le nord du pays, a déclaré le gouverneur Oleh Hryhorov sur Telegram.

A Tchornomorsk, dans la région d'Odessa (sud), une usine de pièces détachées automobiles et un terminal portuaire où l'armée ukrainienne stockait munitions et carburant ont été bombardés, a déclaré le ministère russe de la Défense.

(Bureaux de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)