Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des armes destinées à l'extrême droite allemande saisies en Autriche Reuters • 12/12/2020 à 17:49









DES ARMES DESTINÉES À L'EXTRÊME DROITE ALLEMANDE SAISIES EN AUTRICHE ZURICH (Reuters) - La police autrichienne a découvert une importante quantité d'armes automatiques, d'explosifs et de grenades destinée à des mouvements d'extrême droite allemands, a annoncé samedi le ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer. "Nous avons porté un coup sévère au milieu extrémiste de droite en Autriche ainsi qu'au crime organisé et à leurs connexions", s'est-il félicité, lors d'une conférence de presse. Cinq personnes ont selon lui été interpellées en Autriche. L'arsenal découvert par les forces de l'ordre devait être utilisé pour déstabiliser la société, nuire à la démocratie et porter atteinte aux libertés fondamentales, a ajouté le ministre. Les perquisitions ont été effectuées dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue, qui a permis de découvrir l'existence de liens avec des mouvements d'extrême droite et des organisations criminelles. Le réseau était actif en Allemagne, où deux personnes ont été arrêtées et une grande quantité de drogue saisie, selon la police. Au total, 76 armes automatiques et semi-automatiques ont été découvertes, ainsi que 14 armes de poing, des munitions, six grenades à main, des détonateurs et des explosifs. Une partie était emballée en vue de son transport, selon la police. (John Revill, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.