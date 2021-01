Des agents de la mairie de Paris ont-ils été vaccinés avant les publics prioritaires ?

La mairie de Paris a-t-elle grillé les priorités vaccinales au profit de certains de ses agents ? Jeudi 28 janvier, un communiqué de presse de la CGT de l'Hôtel-Dieu a mis le feu aux poudres, accusant certains employés de la Ville de Paris d'avoir bénéficié de passe-droits en se faisant vacciner avant les publics prioritaires, relaie notamment Le Parisien.

« Monsieur Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, et Monsieur Frédéric Batteux, responsable du centre de vaccination de l'Hôtel-Dieu, ont décidé de vacciner du personnel de la mairie de Paris et autres privilégiés en dehors de toutes les recommandations de la Haute Autorité de santé, du ministère et de tout critère médical de risque ! » accuse le syndicat de l'hôpital. Alors que la pénurie de vaccins commence à se faire sentir, l'organisation déplore que, « quotidiennement, les équipes mobilisées du centre sont obligées de refuser des soignants et des personnes âgées vulnérables alors que leur est imposée la vaccination de personnels de la mairie de Paris et autres VIPs non médicalement prioritaires ».

« Une demande pour recevoir l'ensemble du personnel de la mairie » ?

Au Parisien, le secrétaire général CGT de l'Hôtel-Dieu Damien Wittmann rappelle qu'« en théorie, la vaccination est seulement ouverte aux soignants à l'Hôtel-Dieu », mais témoigne qu'il n'est pas rare de voir « des secrétaires

... Lire la suite sur LePoint.fr