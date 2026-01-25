Dernier tour des élections en Birmanie, le parti aligné sur l'armée en tête

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes dimanche pour le dernier tour des élections législatives, lors desquelles le parti soutenu par l'armée et le chef de la junte au pouvoir est donné en tête.

Le taux de participation aux deux premiers tours de scrutin, qui se sont déroulés le 28 décembre et le 11 janvier, a été d'environ 55%, bien en deçà des près de 70% enregistrés lors des législatives de 2020 et 2015.

Les électeurs de 60 cantons du pays sont appelés aux urnes, notamment dans les grandes villes de Rangoun et de Mandalay.

La junte militaire, qui dirige la Birmanie depuis le coup d'Etat qui a renversé le dernier gouvernement civil en 2021, affirme que ce scrutin est l'occasion d'un nouveau départ politique et économique pour le pays d'Asie du Sud-Est.

Les Nations unies, des pays occidentaux et des organisations de défense des droits de l'homme dénoncent ce scrutin qu'ils jugent non crédible, les partis politiques opposés à la junte n'y participant pas.

La lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, destituée par l'armée quelques mois après la victoire écrasante de sa Ligue nationale pour la démocratie (LND) aux dernières élections générales de 2020, est toujours en détention, et le parti politique qu'elle a mené au pouvoir a été dissous.

La Birmanie est en proie à la guerre civile depuis le coup d'Etat de 2021 et les combats se sont poursuivis durant la campagne électorale et les premiers tours de scrutin.

Le Parti de l'union, de la solidarité et du développement (USDP) a déjà obtenu 193 sièges à la chambre basse du Parlement et 52 sièges à la chambre haute, selon la commission électorale. Le parti, mené par des généraux à la retraite, bénéficie ainsi d'une position dominante.